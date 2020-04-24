　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

捨125萬高薪！山梨知事帶頭共體時艱宣布5月份「只領1元」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 長崎幸太郎。（圖／翻攝自推特）

▲山梨縣知事長崎幸太郎。（圖／翻攝自推特）

記者王佩翊／編譯

日本山梨縣知事長崎幸太郎23日宣布，5月份的薪資將會從125萬日幣（約新台幣34.9萬元）降為1日幣（約新台幣0.27元），希望能與縣民共同度過難關。消息人士透露，有鑑於日本發布緊急狀態，許多業種被政府「勸導」暫停營業，進而影響生計與整體經濟發展，長崎因此才會主動提出薪資縮減修正條例案。

日本新冠肺炎疫情持續蔓延，首相安倍晉三更在16日晚間正式宣布全國進入緊急狀態，許多產業為配合政府的防疫政策被迫暫停營業。根據《產經新聞》報導，山梨縣知事長崎幸太郎為了共體時艱，主動表示將放棄5月份125萬日幣（約新台幣34.9萬元）的薪資，僅領取1日幣（約新台幣0.27元），希望藉此與民眾共同度過難關。

長崎幸太郎將會在28日召開的臨時會議上提出薪資縮減的修正條例案，將5月份原本125萬日幣（約新台幣34.9萬元）的薪資下修為1日幣（約新台幣0.27元）。據悉，長崎會主張要求只領取1日幣（約新台幣0.27元）的薪資，是因為根據日本公職選舉法，如果無償提供勞動，有可能會形成捐贈行為，因此才會象徵性地領取1日幣（約新台幣0.27元）。

針對配合政府防疫政策暫停營業的業者，山梨縣目前雖暫緩提供現金補助等補償措施，但全力支援中央政府發放「持續性給付金」，只要是營業額比起去年減少50%以上的中小企業，最高可以請領200萬日幣（約新台幣55.9萬元），包含自由工作者在內的自營業者最高則可以請領100萬元（約新台幣34.9萬元）補助。

►欸~妳過來一下！妳過來一下

ET快訊
早預言羅志祥演藝事業「跳崖式下降」！命理師警告他不只中桃花劫
饒舌歌手驚爆「周揚青也約砲」挺羅志祥！她硬起來反擊
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

示威怒吼要解禁！ICU護士站前線沉默對峙…籲「傾聽醫護的聲音」

解剖3屍體發現染疫！專家：美疫情「1月初就爆發」　實際確診數恐為目前50倍

捨125萬高薪！山梨知事帶頭共體時艱宣布5月份「只領1元」

美國捕捉到金正恩「走路身影」！　韓媒：因親信染疫逃離平壤

哥哥染疫病逝！華倫發文證實「無法舉行葬禮」：最後一刻沒家人在旁

「吸蝙蝠血當開胃菜！」美衛生部發言人爆「歧視中國人」推文慘被挖出

美研究：陽光能快速摧毀新冠病毒　高溫、高濕不利病毒生存

金正恩麻吉小蟲「替領導人祈禱」　願美國、北韓早日走向和平

脫北者渡江叛逃中彈　送院急救竟驗出染疫...打臉「北韓零確診」

停泊日本港口…義籍「歌詩達大西洋號」近90名船員確診　全船進行檢測

猜得到嗎？老婆買飲料忘記帶手機 「街頭比手畫腳」他傻眼：我看嘸啊

周揚青認分手羅志祥！　 曝原因「小豬每到一個城市就約新妹」

遭控「出軌＋愛做多人運動」　 羅志祥Tag周揚青回應了！

豬揚鬧翻！愷樂曾認「暗戀過羅志祥」　小豬形象跌谷底..網轟：退出節目！

大廚教你自製蛤蠣蒜頭雞湯 暖心暖胃還可以增加免疫力

臨時會取消...200多天不用報告 韓國瑜：我有準備但尊重議會！

Makiyo嘆羅志祥「根本浪費女生時間」　把他當透明人：誰會喜歡死台客

騎單車上學「小樹林迷航1小時」 小六生顫抖：有人形阿姨叫住我

禁止商業行為！Gogoro嚴抓騎到飽外送員 5/10起違規直接開罰「最高萬元的違約金」

好萌！85公斤「犀牛寶寶」過滿月 馬麻幫洗泥巴浴～親子互動超療癒

示威怒吼要解禁！ICU護士站前線沉默對峙…籲「傾聽醫護的聲音」

解剖3屍體發現染疫！專家：美疫情「1月初就爆發」　實際確診數恐為目前50倍

捨125萬高薪！山梨知事帶頭共體時艱宣布5月份「只領1元」

美國捕捉到金正恩「走路身影」！　韓媒：因親信染疫逃離平壤

哥哥染疫病逝！華倫發文證實「無法舉行葬禮」：最後一刻沒家人在旁

「吸蝙蝠血當開胃菜！」美衛生部發言人爆「歧視中國人」推文慘被挖出

美研究：陽光能快速摧毀新冠病毒　高溫、高濕不利病毒生存

金正恩麻吉小蟲「替領導人祈禱」　願美國、北韓早日走向和平

脫北者渡江叛逃中彈　送院急救竟驗出染疫...打臉「北韓零確診」

停泊日本港口…義籍「歌詩達大西洋號」近90名船員確診　全船進行檢測

人行續做2384億定向MLF　同步降息20基點助民間企業

御姊愛／一紙聲明捲起反豬巨浪？周揚青分手信完整分析

企聯女壘／新力旺旺獅、台北台產　爭隊史首座冠軍

黑狗趴坐車頂兜風引網友熱議　狗主人：是受過訓練的

不爽新莊角頭...曾押走痛扁友人　醉男忠孝東路狂轟6槍

Toyota「油電4驅跨界鴨」Yaris Cross亮相　土豪金車色超搶眼！

亮･珠寶／水滴戒竟是蛇首造型　Boucheron意象設計怎搭都美

黑鄉蛻變「五心重鎮」！圈出北市起漲區　1800萬起可住新古電梯房

新冠肺炎ING...「非洲馬瘟」800KM外爆發！　大陸官方緊急監測

示威怒吼要解禁！ICU護士站前線沉默對峙…籲「傾聽醫護的聲音」

國際熱門新聞

伴娘吃掉閨蜜老公　9分鐘O片外流

美增2.7億美元援助金　一毛不給WHO

他揪妻喝酒「肚餓竟當場宰殺」　剁下大腿放平底鍋煎

WHO資料外洩！中國「瑞德西韋試驗」失敗　吉利德反駁

男死大逆轉　竟是妻澆熱水活活燙死

處理案件屍傳人　日本73警察確診

Gap現金燒完　停交每月34億元店租

金正恩「死亡預案」流出：特工朝鮮待命

「高白甜」正妹女房仲　神秘失蹤

日警處理15橫死遺體染疫　73人確診

義大利連署向中國索賠　擬讓全球參與

22歐議員致函歐盟外長：讓台灣入WHO

美國務卿：WHO要徹底重組　美國可能不再出錢

金正恩病危「李雪主人妻遭遇曝光」

更多熱門

相關新聞

醫護普篩引發爭議！韓國瑜用「三點」解釋

醫護普篩引發爭議！韓國瑜用「三點」解釋

高雄市長韓國瑜表示以防疫為由，要讓第一線醫護人員做篩檢，此舉也引起醫護人員反彈，甚至質疑試劑來源。韓國瑜24日強調要做篩檢共有3重點，市府抱持著「感恩的心」來協助，當然也是醫護人員「自願參加」，最後必須得到中央同意。

「酷碰券」不會達到預期效果

「酷碰券」不會達到預期效果

報告：這些中國產業因疫受嚴重衝擊

報告：這些中國產業因疫受嚴重衝擊

不畏疫情　中租首季賺39億年增1成

不畏疫情　中租首季賺39億年增1成

前NBA球星：替金正恩祈禱！

前NBA球星：替金正恩祈禱！

關鍵字：

新冠肺炎日韓要聞世界疫情COVID-19

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

快訊／周揚青直接點名愷樂！

羅志祥深夜認錯：我向不尊重過的所有女性道歉

羅志祥、愷樂「雙人交疊運動」20秒影片曝光！

羅志祥隔離中爆醜聞　34分鐘急上線14次

被羅志祥私約「3大胸妹身分曝光」！

明日花綺羅突上傳「羅志祥10mins臉紅片」

愷樂家中更衣室整排名牌包：老闆送我的

周揚青爆「手裡還有毀滅性證據」！羅志祥私下道歉央求

愷樂聽到「羅志祥戀愛」反應被挖！小S：妳在強顏歡笑

周揚青給羅志祥致命一擊！關鍵時間點曝光

愷樂露面《狼人殺》首播...慘被洗版狂酸

羅志祥被爆多P！網翻出30秒影片秒懂

快訊／桃園驚傳光頭男強拉女學生上車性侵

周揚青老爸是百億國企老總…軍方背景被起底

周揚青驚吐「分手後去檢查性病」　檢驗結果公開了！

更多

最夯影音

更多
猜得到嗎？老婆買飲料忘記帶手機 「街頭比手畫腳」他傻眼：我看嘸啊

猜得到嗎？老婆買飲料忘記帶手機 「街頭比手畫腳」他傻眼：我看嘸啊
周揚青認分手羅志祥！　 曝原因「小豬每到一個城市就約新妹」

周揚青認分手羅志祥！　 曝原因「小豬每到一個城市就約新妹」

遭控「出軌＋愛做多人運動」　 羅志祥Tag周揚青回應了！

遭控「出軌＋愛做多人運動」　 羅志祥Tag周揚青回應了！

豬揚鬧翻！愷樂曾認「暗戀過羅志祥」　小豬形象跌谷底..網轟：退出節目！

豬揚鬧翻！愷樂曾認「暗戀過羅志祥」　小豬形象跌谷底..網轟：退出節目！

大廚教你自製蛤蠣蒜頭雞湯 暖心暖胃還可以增加免疫力

大廚教你自製蛤蠣蒜頭雞湯 暖心暖胃還可以增加免疫力

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面