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停泊日本港口…義籍「歌詩達大西洋號」近90名船員確診　全船進行檢測

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▲▼停靠在日本長崎港進行維修的義大利郵輪「歌詩達大西洋號」（Costa Atlantica）。（圖／達志影像／美聯社）

▲停在日本長崎港進行維修的義大利郵輪「歌詩達大西洋號」。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

停靠在日本長崎港進行維修的義大利郵輪「歌詩達大西洋號」（Costa Atlantica），爆發新冠肺炎群聚傳染，此前有48名船員證實感染，24日的檢驗結果出爐，又再新增40人確診，讓全船確診數逼近90人。目前日本政府計畫針對全船剩餘300人進行檢測。

根據《日本放送協會》（NHK）、《路透社》報導，歌詩達大西洋號在2月底時，因為疫情爆發，所以只好將郵輪從中國開往日本，選擇在長崎港的一間造船廠進行定期維修計畫。豈料，在維修期間，有一名外籍船員感染新冠肺炎後，在進行隔離治療前，病毒就已傳開。

截至23日前，船上共有48人確診，今（24日）檢測結果出來後，又有40人證實感染，全船確診數達88人。歌詩達大西洋號船上共有623名船員，目前長崎市和厚生勞動省的醫療團隊合作，預計在24日將剩餘300人全部檢測完畢。

長崎縣知事中村法道日前表示，輕症患者將繼續待在船上進行觀察，重症患者則送往縣內的醫療機構，今後也會繼續實施檢查；若是檢驗結果為陰性的船員，則會盡量讓對方回國。

►義大利郵輪「歌詩達大西洋號」新增33船員染疫　停靠日本長崎載623人
►歌詩達盛饌號「2700人0確診」！環球漂流15周逃疫情…今停靠西班牙

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