中國5G用戶數突破5000萬　電信三雄Q1淨利罕見「負成長」

▲5G標準第二版本啟動 陸工信部：年底實現商用和預商用。（圖／CFP）

記者陳政錄／綜合報導

中國大陸工信部昨天公布數據顯示，截至3月底，全國已建成5G基站19.8萬個，用戶5000多萬，強調「5G開始逐漸走近了大家的生活。」但值得注意的是，受到新冠肺炎疫情影響，加上成本投入上升的中國三大電信營運商，也罕見出現首季淨利通通「負成長」的情況，其中以中國聯通年減13.9%最多。

中國移動、中國聯通、中國電信三大電信營運商2020年第一季財務報告於4月23日全數出爐，經計算，今年1到3月，電信三雄共淨利324.88億元（人民幣，下同），平均日賺3.57億元（約合新台幣15.17億元），較去年同期的日賺3.7億元縮減。

▲今年是大陸推進5G發展的重要商用元年。（圖／CFP）

個別來看，中國移動首季營收1813億元，年減2%，淨利潤235億元，年減0.8%；中國聯通營收738.24億元，淨利潤31.66億元，比去年減13.9%；中國電信營收947.93億元，淨利潤58.22億元，比去年同期下降2.2%。

另由於中共中央將5G全面商用化發展，視為今年相關產業發展的重要推進目標，因此以中國電信為例，5G套餐用戶數達到1661萬戶左右，較去年底淨增1200萬戶；按照工信部發言人聞庫說法，「截至3月底，全國已經建成的5G基站19.8萬個，套餐用戶5000多萬，真正用5G的設備連到5G網上的，現在有2000多萬個5G終端。」

聞庫指出，從去年6月6日發牌照，10月31日三家企業的5G網路服務正式上線以來，中國的5G按下了快進鍵。到今天為止，5G的發展還是比較順利的，也取得了明顯的階段性成效，5G開始逐漸走近了大家的生活。

他表示，截至4月22日，已經有96款5G手機終端獲得了入網許可，去年12月底是39款。此外，包括超高清影音、雲遊戲、AR、VR等消費領域應用更加廣泛，車聯網、工業互聯網、醫療等重點領域的試點示範更加深入。特別是疫情發生以來，5G+遠程醫療、智慧醫護機器人、無人消毒、遠程教育、線上辦公等應用也加快實施。

►「美麗最大的祕密」「就是買進來變美麗」