　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

中國5G用戶數突破5000萬　電信三雄Q1淨利罕見「負成長」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼5G標準第二版本啟動　陸工信部：年底實現商用和預商用。（圖／CFP）

▲5G標準第二版本啟動　陸工信部：年底實現商用和預商用。（圖／CFP）

記者陳政錄／綜合報導

中國大陸工信部昨天公布數據顯示，截至3月底，全國已建成5G基站19.8萬個，用戶5000多萬，強調「5G開始逐漸走近了大家的生活。」但值得注意的是，受到新冠肺炎疫情影響，加上成本投入上升的中國三大電信營運商，也罕見出現首季淨利通通「負成長」的情況，其中以中國聯通年減13.9%最多。

中國移動、中國聯通、中國電信三大電信營運商2020年第一季財務報告於4月23日全數出爐，經計算，今年1到3月，電信三雄共淨利324.88億元（人民幣，下同），平均日賺3.57億元（約合新台幣15.17億元），較去年同期的日賺3.7億元縮減。

▲▼ 5G。（圖／CFP）

▲今年是大陸推進5G發展的重要商用元年。（圖／CFP）

個別來看，中國移動首季營收1813億元，年減2%，淨利潤235億元，年減0.8%；中國聯通營收738.24億元，淨利潤31.66億元，比去年減13.9%；中國電信營收947.93億元，淨利潤58.22億元，比去年同期下降2.2%。

另由於中共中央將5G全面商用化發展，視為今年相關產業發展的重要推進目標，因此以中國電信為例，5G套餐用戶數達到1661萬戶左右，較去年底淨增1200萬戶；按照工信部發言人聞庫說法，「截至3月底，全國已經建成的5G基站19.8萬個，套餐用戶5000多萬，真正用5G的設備連到5G網上的，現在有2000多萬個5G終端。」

聞庫指出，從去年6月6日發牌照，10月31日三家企業的5G網路服務正式上線以來，中國的5G按下了快進鍵。到今天為止，5G的發展還是比較順利的，也取得了明顯的階段性成效，5G開始逐漸走近了大家的生活。

他表示，截至4月22日，已經有96款5G手機終端獲得了入網許可，去年12月底是39款。此外，包括超高清影音、雲遊戲、AR、VR等消費領域應用更加廣泛，車聯網、工業互聯網、醫療等重點領域的試點示範更加深入。特別是疫情發生以來，5G+遠程醫療、智慧醫護機器人、無人消毒、遠程教育、線上辦公等應用也加快實施。

►「美麗最大的祕密」「就是買進來變美麗」

▲新冠肺炎(COVID-19)防護路線圖。（圖／黃麒文 製作）

ET快訊
愷樂認「幻想跟羅志祥在一起」！家中更衣室整排名牌包：老闆送我
「第二支手機像潘朵拉盒子」　美女律師400字嗆爆羅志祥：豬很
跟敦睦艦隊確診者打籃球！13密切接觸者全尋獲　1人是北部空軍
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

回家好難！黑龍江防境外輸入　推「35天超長隔離」新規

中國5G用戶數突破5000萬　電信三雄Q1淨利罕見「負成長」

習近平：經濟穩中向好未變　做好六穩六保戰脫貧

女友房內睡死！女房東好心收留醉男…竟被拖到房間性侵

泰國爆非洲馬瘟！嚴重症狀「臟器出血」...中國：高度警惕境外傳入

赴陸發展「憂成為下個張經義」 邱垂正：只要不違法政府尊重工作權益

張經義條款？ 陸委會：將重修禁任職陸黨政軍例示

被控趁疫「軍事施壓」台灣　耿爽回：美方個別人士挑撥離間

美國又一州「狀告中國隱瞞疫情」求償！　耿爽：甩鍋解決不了問題

周揚青千字文掐死羅志祥「天生渣」　網讚「分手範本」：放進教科書！

猜得到嗎？老婆買飲料忘記帶手機 「街頭比手畫腳」他傻眼：我看嘸啊

周揚青認分手羅志祥！　 曝原因「小豬每到一個城市就約新妹」

遭控「出軌＋愛做多人運動」　 羅志祥Tag周揚青回應了！

豬揚鬧翻！愷樂曾認「暗戀過羅志祥」　小豬形象跌谷底..網轟：退出節目！

大廚教你自製蛤蠣蒜頭雞湯 暖心暖胃還可以增加免疫力

臨時會取消...200多天不用報告 韓國瑜：我有準備但尊重議會！

騎單車上學「小樹林迷航1小時」 小六生顫抖：有人形阿姨叫住我

Makiyo嘆羅志祥「根本浪費女生時間」　把他當透明人：誰會喜歡死台客

禁止商業行為！Gogoro嚴抓騎到飽外送員 5/10起違規直接開罰「最高萬元的違約金」

好萌！85公斤「犀牛寶寶」過滿月 馬麻幫洗泥巴浴～親子互動超療癒

回家好難！黑龍江防境外輸入　推「35天超長隔離」新規

中國5G用戶數突破5000萬　電信三雄Q1淨利罕見「負成長」

習近平：經濟穩中向好未變　做好六穩六保戰脫貧

女友房內睡死！女房東好心收留醉男…竟被拖到房間性侵

泰國爆非洲馬瘟！嚴重症狀「臟器出血」...中國：高度警惕境外傳入

赴陸發展「憂成為下個張經義」 邱垂正：只要不違法政府尊重工作權益

張經義條款？ 陸委會：將重修禁任職陸黨政軍例示

被控趁疫「軍事施壓」台灣　耿爽回：美方個別人士挑撥離間

美國又一州「狀告中國隱瞞疫情」求償！　耿爽：甩鍋解決不了問題

周揚青千字文掐死羅志祥「天生渣」　網讚「分手範本」：放進教科書！

企聯女壘／沒有洋將、上屆MVP離隊　新世紀黃蜂拚衛冕壓力大

快訊／確診官兵12例在高雄！韓國瑜跟進盧秀燕　娛樂場所實名制

頂樓「加蓋鐵皮屋頂」防漏水！　她擔心被檢舉…網曝關鍵：沒圍牆面就合法

停泊日本港口…義籍「歌詩達大西洋號」近90名船員確診　全船進行檢測

疫情成推手！商業本票e發行大爆發　今年來超過七成採電子發行

中鋼股東會紀念品吹「防疫風」　鯨彩都繪抗菌鋼杯保平安

日職／開幕閉門機率高　5月討論開打日期

保時捷將推出「親民版」Taycan？後驅、單馬達將提供特定市場

台美防疫物資「交易說」？　國民黨批外交部：連陳時中也敢騙

8月歐洲田徑錦標賽宣布取消　日期無選擇空間不考慮延期舉辦

本土劇男星直播燒炭自殺　「過不了自己這關」

大陸熱門新聞

女房東好心收留醉男…竟被拖到房間性侵

周揚青千字文掐死羅志祥！　網讚「分手範本」

星巴克2店員染疫　全為「無症狀感染者」

泰國爆非洲馬瘟！中國：各地高度警惕

網戀女主播送百萬　他見iCloud自動上傳真實生活照崩潰

羅志祥「多人運動」　周揚青「這三觀」被毀怒分手！

再捐9億！　耿爽：中國支持WHO

一家4口滯留「夢幻海島」…3個月帳單爆炸

回家撞見外送員哭著走下樓　他心疼拍對方低頭拭淚背影

習近平：經濟穩中向好未變　做好六穩六保戰脫貧

狼師給女生發曖昧訊息　要求叫老公！

不要重複使用！新冠病毒在「口罩外側」能活7天

4孩工地玩遭活埋亡！爸媽認屍淚：有餘溫

女考生腦袋閃爍藍光　他一看驚了

更多熱門

相關新聞

酷碰券追追追！沈榮津：「防疫優先、發放時程與方式還在收集意見」

酷碰券追追追！沈榮津：「防疫優先、發放時程與方式還在收集意見」

受到敦睦艦隊群聚感染新冠肺炎影響，國內防疫繃緊神經，經濟部長沈榮津今（24）日表示，目前優先發放紓困現金來救產業、穩就業，至於第三階段、刺激消費的酷碰券，憂心將造成防疫破口，還在收集意見作整體考量。

研究：紐約新冠肺炎患者「呼吸器治療死亡率88％」

研究：紐約新冠肺炎患者「呼吸器治療死亡率88％」

英首相強生傳復工！最快27日返回崗位

英首相強生傳復工！最快27日返回崗位

趙少康拍桌：軍人拍馬屁打不了勝仗

趙少康拍桌：軍人拍馬屁打不了勝仗

WHO與武漢病毒研究所電郵遭駭公布　世衛發聲明證實

WHO與武漢病毒研究所電郵遭駭公布　世衛發聲明證實

關鍵字：

新冠肺炎中國湖北工信部5G網路

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

快訊／周揚青直接點名愷樂！

羅志祥深夜認錯：我向不尊重過的所有女性道歉

羅志祥隔離中爆醜聞　34分鐘急上線14次

被羅志祥私約「3大胸妹身分曝光」！

明日花綺羅突上傳「羅志祥10mins臉紅片」

羅志祥、愷樂「雙人交疊運動」20秒影片曝光！

周揚青給羅志祥致命一擊！關鍵時間點曝光

愷樂露面《狼人殺》首播...慘被洗版狂酸

羅志祥被爆多P！網翻出30秒影片秒懂

愷樂聽到「羅志祥戀愛」反應被挖！小S：妳在強顏歡笑

快訊／桃園驚傳光頭男強拉女學生上車性侵

周揚青驚吐「分手後去檢查性病」　檢驗結果公開了！

周揚青老爸是百億國企老總…軍方背景被起底

分手信全文／周揚青揭「羅志祥私生活5內幕」

阿翔曾嗆羅志祥「愛情的爛東西」！狂譙：女友都被你追走

更多

最夯影音

更多
猜得到嗎？老婆買飲料忘記帶手機 「街頭比手畫腳」他傻眼：我看嘸啊

猜得到嗎？老婆買飲料忘記帶手機 「街頭比手畫腳」他傻眼：我看嘸啊
周揚青認分手羅志祥！　 曝原因「小豬每到一個城市就約新妹」

周揚青認分手羅志祥！　 曝原因「小豬每到一個城市就約新妹」

遭控「出軌＋愛做多人運動」　 羅志祥Tag周揚青回應了！

遭控「出軌＋愛做多人運動」　 羅志祥Tag周揚青回應了！

豬揚鬧翻！愷樂曾認「暗戀過羅志祥」　小豬形象跌谷底..網轟：退出節目！

豬揚鬧翻！愷樂曾認「暗戀過羅志祥」　小豬形象跌谷底..網轟：退出節目！

大廚教你自製蛤蠣蒜頭雞湯 暖心暖胃還可以增加免疫力

大廚教你自製蛤蠣蒜頭雞湯 暖心暖胃還可以增加免疫力

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面