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回家好難！黑龍江防境外輸入　推「35天超長隔離」新規

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▲▼黑龍江,綏芬河市,中俄邊境,新冠肺炎。（圖／路透社）

▲黑龍江綏芬河深受境外輸入疫情所苦。（圖／路透社）

記者曾俊豪／綜合報導

黑龍江省被中國國務院列為「疫情中風險地區」，迄今仍深受境外輸入案例所苦。為了應對疫情，當地政府祭出最長隔離機制，外來人員將先集中隔離14天並做2次核酸檢測的措施，回到所屬地後，再集中隔離7天並進行1次核酸檢測，之後再轉為居家隔離觀察14天，納入社區網格化管理。

黑龍江省政府新聞辦23日舉行應對新冠肺炎疫情聯防聯控進展新聞發佈會，政府副秘書長李德喜表示，將要完善跨區域疫情嚴防嚴控機制，科學轉運隔離期滿人員。

至於綏芬河以及發生本土疫情的縣區，他表示，將按照中風險區實施嚴格管理，精准管控區內人員賦予「市內碼」標識，嚴加管控、嚴防疫情擴散輸出。

▲▼黑龍江,綏芬河市,中俄邊境,新冠肺炎。（圖／路透社）

▲黑龍江祭出超長隔離規定。（圖／路透社）

李德喜舉例，持有「市內碼」的外來人員，應採取集中隔離14天並做2次核酸檢測的措施。而在牡丹江綏芬河14天集中隔離期滿後，本省入境人員由目的地地市專人專車「手遞手」方式轉送到目的地；需轉運外省的人員，依託聯防聯控機制，提前三天將相關信息推送給目的地指揮部，安排專用車廂、專用排位，「手遞手」交給其他省份接續管理，確保形成閉環，不出紕漏。

此外，隔離人員返回屬地後，屬地將繼續實施集中隔離7天並進行1次核酸檢測無異常後轉為居家隔離觀察14天，納入社區網格化管理，落實包保責任制，做好健康狀況監測和生活物資保障。

李德喜強調，居家隔離要做到「一人一戶或一家」，不具備條件的繼續集中隔離14天，由屬地公安會同社區共同監管，確保居家隔離人員不離開住所，擅自離開者將依法處理。

 
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