艦指部指揮官高嘉濱遭調職　海軍副司令唐華暫兼代職務

記者林銘翰／台北報導

敦睦艦隊目前累計29名官兵確診新冠肺炎，國防部23日下午召開記者會，並直接在現場直接公布部分資料供記者翻閱。國防部副部長張哲平表示，艦指部指揮官將由海軍副司令唐華中將暫兼代，參謀長則由一名副參謀長暫時代理。

海軍敦睦艦隊磐石艦29名官兵確診，海軍艦指部指揮官高嘉濱中將、擔任敦睦支隊長的艦指部參謀長陳道輝少將都遭拔官。國防部23日下午再度召開記者會，針對敦睦支隊遠訓染疫調查進度進行說明。

張哲平在會中表示，艦指部指揮官將由海軍副司令唐華中將暫兼代，參謀長則由一名副參謀長暫時代理。

▲海軍副司令唐華暫兼代艦指部指揮官。（圖／記者季相儒攝）



此外，許多網友在社群網站上批評國防部長嚴德發是為了「保官位」而切割，國防部發言人史順文則表示，嚴德發在21日的臨時記者會中已經表明態度，自己已經自請處分且不惜請辭，國防部長最重要的事情是如何將這件事做完整處理，所以不會在乎這些枝節。

史順文說，軍人的個性就是不怕死、不怕難，什麼事都不害怕，嚴德發在處分這件事上沒有任何考慮與猶豫，想法與心態跟支隊長陳道輝一致。

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