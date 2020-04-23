新加坡爆移工宿舍群聚感染　侯友宜警告雇主：將突擊檢查！





▲勞工局23日至松下電器入場輔導，加強宣導移工防疫。（圖／新北市勞工局提供）



記者羅婉庭／新北報導

新加坡爆發移工宿舍群聚感染，新北市長侯友宜23日指出，看到新加坡的情形，他非常擔心，要求勞工局務必緊盯業者貫徹防疫措施，他將會突擊檢查，對於不盡責的雇主，該罰就罰。

侯友宜強調，新北市防疫一定要做到位，請勞工局務必「不斷的要求業者、外籍勞工做好社交距離」、「傳達正確防疫觀念」，不要因為沒有緊盯就產生漏洞。他也預告，會找時間突擊檢查，若沒做到位「很抱歉，雇主就要負起責任，該罰就罰」，而因應失業率上升，侯友宜認為應優先進用本國的勞工，建議中央暫停引進產業類移工。

勞工局長陳瑞嘉表示，目前新北市僱用百名以上移工企業有39家，將主動入廠現場輔導雇主落實防疫措施，3天內全部完成。勞工局上午也由外勞服務科科長廖武輝帶隊，兵分兩路前往台灣松下電器及燿華電子等大廠，超前部署進行防疫宣導。

外勞科更進入移工宿舍區，對移工發放「勤洗手、戴口罩、維持社交距離」的多國語言宣導單張，也在公佈欄張貼「1955防疫專線」海報，要求廠方落實對移工的防疫措施與健康管理。

新北市第46次新冠肺炎應變會議中，陳瑞嘉像侯友宜報告，新北市在3月初就召開仲介座談，建議中央在移工入境機場時就應發放口罩，中央已經採納實施。這段期間除了電話關懷344名居家檢疫移工，勞工局也針對移工經常前往消費的東南亞商店，辦理240家次防疫宣導，並從上週末起，利用假日連續7週在移工經常搭乘或轉運的車站和捷運站等處，對移工宣導保持社交距離，希望藉此杜絕群聚感染。

針對東南亞爆發移工群聚感染，陳瑞嘉在報告時表示，目前新北市僱用百名以上移工企業有39家，勞工局將在3天內完成入廠輔導，確保雇主落實防疫措施。至於50人以上移工的企業列為第二波，務必做到有效阻絕病毒傳播。





▲新北市第46次新冠肺炎應變會議，勞工局長陳瑞嘉。（圖／新北市勞工局提供）

▲勞工局23日至松下電器入場輔導，加強宣導移工防疫。（圖／新北市勞工局提供）