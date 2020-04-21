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快訊／民進黨挾人數優勢　立院三讀紓困特別預算追加1500億

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▲▼立法院院會 嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例部分條文修正草案 增訂第九條之一 表決 民進黨反對 國民黨團「高喊降稅救中小企業」。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立法院院會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓、林銘翰／台北報導

因應新冠肺炎疫情，行政院規劃追加1500億元特別預算，立法院21日針對「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」修正草案進行表決，在民進黨團人數優勢下，順利完成三讀，將紓困特別預算的經費上限，由原本的600億元提高至2100億元，預計24日邀請行政院長蘇貞昌到立院報告並備詢。

在民進黨團國會多數下，通過第9條修正案，三讀條文明訂：受嚴重特殊傳染性肺炎影響而依本條例、傳染病防治法第五十三條或其他法律規定，自政府領取之補貼、補助、津貼、獎勵及補償，免納所得稅。但自政府領取之補貼、補助、津貼、獎勵及補償，不得作為抵銷、扣押、供擔保或強制執行之標的。

此外，針對第11條包括民進黨團、國民黨團、台灣民眾黨團、時代力量黨團皆提出修正動議，經表決結果，時代力量黨團版本贊成3人，反對58人，棄權39人；台灣民眾黨團版本贊成5人，反對60人，棄權37人；國民黨團版本贊成38人，反對59人，棄權0人，最終按照民進黨團所提之再修正動議條文通過。

▲▼立法院院會 嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例部分條文修正草案三讀 敲槌。（圖／記者屠惠剛攝）

第11條三讀通過的版本為民進黨團修正動議，特別預算上限提高至2100億元外，並得視疫情狀況，以不超過原預算額度內（2100億元），再編列特別預算，送請立法院審議，但經立法院審議刪除或刪減的預算項目不得流用。也就是未來視疫情最高可框4200億元。

▲▼立法院院會 嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例部分條文修正草案 表決 民進黨總召柯建銘vs國民黨總召林為洲。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨團總召柯建銘、國民黨團總召林為洲。（圖／記者屠惠剛攝）

至於國民黨團堅持「排富發現金」，要求再追加1000億元預算發現金給民眾；以及主張受疫情影響而發生營運困難的產業、事業，營業稅稅率最低得調降至3%，最高不得超過8%等降稅規定，表決皆未通過。

此次追加特別預算1500億元，經費上限從原先的600億元提高為2100億元，若再加上移緩濟急與基金1400億、融資貸款7000億，總金額上看1兆500億。其中，特別預算2100億元，主要分配給經濟部975億、勞動部622億、交通部約472億，及衛福部365億。

▲▼行政院「紓困2.0」方案。（圖／行政院提供）

▲行政院「紓困2.0」方案。（圖／行政院提供）

經濟部預算最多，有975億元，「資金紓困」占345億，分別是三方案協助利息補貼（原33.46億，新增12億元)、防疫千億保擔保金100億、跨部會８千萬元以上大型融資保證提撥200億元；而「振興措施」除原先編列在振興抵用券、拓展外銷等的66.3億，新增酷碰券加碼：行動支付消費優惠25％、敬老卡回饋1988紓困振興專線，總共180億。

勞動部622億元分成「勞工紓困方案1.0」30億、「分擔交通部觀光產業薪資補助」42億、「安穩青年就業方案」60億、「安心即時上工方案」60億、「失業者擴大公共服務」120億、「自營者補助（約100萬人）」300億，以及「利息補貼」10億元。

衛福部的365億元則是運用在「防疫預算」200億、「隔離檢疫加碼」125億，及「弱勢老人兒童身障津貼」40億。

▲▼蘇貞昌推一張圖看懂紓困補助。（圖／翻攝自蘇貞昌臉書）

▲蘇貞昌推一張圖看懂紓困補助。（圖／翻攝自蘇貞昌臉書）

另外，面對國民黨堅持「排富發現金」紓困，行政院長蘇貞昌日前表示，紓困總預算規模高達1兆500億元，除了紓困貸款外，這次有1035億元的救命錢就是直接發放的現金補貼，預估300萬人受惠。

蘇貞昌日前說明，1035億現金將分五大措施發放，包含營業額減少五成之企業，「補貼薪資四成，上限兩萬、共三個月」，受惠人數80萬人；針對勞保投保小於兩萬四之自營業者，「補貼一萬，共三個月，含個人開店與司機」，受惠人數110萬人。

至於「弱勢補貼一千五百元」，對象為弱勢、老人、兒童、身障，加發3個月補助，受惠人數87萬人；在擴大就業方面則是針對初入職場青年、失業勞工，受惠人數15萬人；有關減班休息與受訓補貼，目前的規劃為勞工補助158元一小時，最高120小時，企業最高補助350萬元，預計15萬人受惠。

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