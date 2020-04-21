快訊／民進黨挾人數優勢　立院三讀紓困特別預算追加1500億

▲立法院院會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓、林銘翰／台北報導

因應新冠肺炎疫情，行政院規劃追加1500億元特別預算，立法院21日針對「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」修正草案進行表決，在民進黨團人數優勢下，順利完成三讀，將紓困特別預算的經費上限，由原本的600億元提高至2100億元，預計24日邀請行政院長蘇貞昌到立院報告並備詢。

在民進黨團國會多數下，通過第9條修正案，三讀條文明訂：受嚴重特殊傳染性肺炎影響而依本條例、傳染病防治法第五十三條或其他法律規定，自政府領取之補貼、補助、津貼、獎勵及補償，免納所得稅。但自政府領取之補貼、補助、津貼、獎勵及補償，不得作為抵銷、扣押、供擔保或強制執行之標的。

此外，針對第11條包括民進黨團、國民黨團、台灣民眾黨團、時代力量黨團皆提出修正動議，經表決結果，時代力量黨團版本贊成3人，反對58人，棄權39人；台灣民眾黨團版本贊成5人，反對60人，棄權37人；國民黨團版本贊成38人，反對59人，棄權0人，最終按照民進黨團所提之再修正動議條文通過。

第11條三讀通過的版本為民進黨團修正動議，特別預算上限提高至2100億元外，並得視疫情狀況，以不超過原預算額度內（2100億元），再編列特別預算，送請立法院審議，但經立法院審議刪除或刪減的預算項目不得流用。也就是未來視疫情最高可框4200億元。

▲民進黨團總召柯建銘、國民黨團總召林為洲。（圖／記者屠惠剛攝）

至於國民黨團堅持「排富發現金」，要求再追加1000億元預算發現金給民眾；以及主張受疫情影響而發生營運困難的產業、事業，營業稅稅率最低得調降至3%，最高不得超過8%等降稅規定，表決皆未通過。

此次追加特別預算1500億元，經費上限從原先的600億元提高為2100億元，若再加上移緩濟急與基金1400億、融資貸款7000億，總金額上看1兆500億。其中，特別預算2100億元，主要分配給經濟部975億、勞動部622億、交通部約472億，及衛福部365億。

▲行政院「紓困2.0」方案。（圖／行政院提供）

經濟部預算最多，有975億元，「資金紓困」占345億，分別是三方案協助利息補貼（原33.46億，新增12億元)、防疫千億保擔保金100億、跨部會８千萬元以上大型融資保證提撥200億元；而「振興措施」除原先編列在振興抵用券、拓展外銷等的66.3億，新增酷碰券加碼：行動支付消費優惠25％、敬老卡回饋1988紓困振興專線，總共180億。

勞動部622億元分成「勞工紓困方案1.0」30億、「分擔交通部觀光產業薪資補助」42億、「安穩青年就業方案」60億、「安心即時上工方案」60億、「失業者擴大公共服務」120億、「自營者補助（約100萬人）」300億，以及「利息補貼」10億元。

衛福部的365億元則是運用在「防疫預算」200億、「隔離檢疫加碼」125億，及「弱勢老人兒童身障津貼」40億。

▲蘇貞昌推一張圖看懂紓困補助。（圖／翻攝自蘇貞昌臉書）

另外，面對國民黨堅持「排富發現金」紓困，行政院長蘇貞昌日前表示，紓困總預算規模高達1兆500億元，除了紓困貸款外，這次有1035億元的救命錢就是直接發放的現金補貼，預估300萬人受惠。

蘇貞昌日前說明，1035億現金將分五大措施發放，包含營業額減少五成之企業，「補貼薪資四成，上限兩萬、共三個月」，受惠人數80萬人；針對勞保投保小於兩萬四之自營業者，「補貼一萬，共三個月，含個人開店與司機」，受惠人數110萬人。

至於「弱勢補貼一千五百元」，對象為弱勢、老人、兒童、身障，加發3個月補助，受惠人數87萬人；在擴大就業方面則是針對初入職場青年、失業勞工，受惠人數15萬人；有關減班休息與受訓補貼，目前的規劃為勞工補助158元一小時，最高120小時，企業最高補助350萬元，預計15萬人受惠。