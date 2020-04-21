「安心上工」新北合格者僅492人　侯友宜下令打電話去勞動部反應





▲新北市勞工局長陳瑞嘉。（資料照／新北市勞工局提供）

記者羅婉庭／新北報導

新北市長侯友宜21日在防疫應變會議上指出，勞動部提出的「安心上工」政策符合申請資格者僅492人，因此他在會中要求勞工局長陳瑞嘉「直接打去勞動部」反應，建議推出短期公共服務計畫，以工代賑。

勞動部「安心上工」政策，給新北市1500個名額，將近十天了，報名了1100個，只有492個符合資格，不到4成，因為需要投保兩個月的資格限制，是看得到吃不到，新北為了補中央不足，推出「以工代賑」的工作，一天就報名額滿。

對此，侯友宜也在會中要求勞工局長陳瑞嘉向中央反應，陳瑞嘉則說「已經反應過很多次了」，但似乎沒有得到正面回覆，侯友宜當場回應「直接打電話去勞動部」。

侯友宜說，應該理解如何快速真正紓困、幫助需要的市民，建議中央推出以工代賑的短期公共服務計畫，取代「安心上工」計畫，讓條件更寬鬆，讓真正需要的弱勢得到幫助，不要等做不到的紓困、或只做了一半的紓困，人民得不到幫助，地方的補位讓中央知道，中央也做出適度調症。

勞動部「安心即時上工計畫」，半年內有投保合計2個月以上之規定，造成許多失業民眾資格不符、無法納入。新北市政府運用「好日子愛心大平台」防疫基金，推行「好來工作」以工代賑計畫，放寬申請條件，不受投保滿2個月的限制，讓長期失業者能真正獲得及時雨，紓解因疫情造成的生活經濟壓力。

▲新北市長侯友宜主持疫情應變會議。（圖／記者羅婉庭攝）