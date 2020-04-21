磐石艦演變社區感染？　侯友宜強烈建議：中央及各縣市都做好兵推





▲海軍磐石軍艦官兵染新冠肺炎。（圖／國防部提供）

記者羅婉庭／新北報導

新北市長侯友宜21日表示，新冠肺炎疫情實在難易掌握，如同這次國軍集體染疫是否演變成大規模社區感染誰能預知，中央及其他縣市都應該像新北市做好兵棋推演，以備不時之需。

侯友宜上午主持疫情應變會議後表示，光是一個阻斷城市的擴大管制兵推就要準備三個禮拜，「不是上面一句話下來就可以做到位，事先整備不是只有新北市要做，其他縣市、中央都要準備」，疫情實在難以掌握，敦睦艦隊的事情誰會曉得，誰知道會不會擴大成社區感染，中央應該像新北市一樣做好超前部署的兵棋推演、有備無患。

侯友宜強調，磐石艦隊疫情影響規模的是全台灣，要做跨縣市的疫調，但是中央做出之後，必需儘速通知各縣市政府，像是新北市轄內有其他確診的個案過來淡水、板橋車站、樂華夜市，新北沒有掌握到，因為中央通知地方的時間比新北針對轄內確診者足跡的疫調還慢，建議中央未來應該在第一時間通知各縣市，立即採取消毒工作，保護居民健康。

此外，針對新北市積極做防疫演練，被認為做得「太超過」，侯友宜回應，新北市在做超前部署是有順序的，第一階段是針對社區感染防範，第二階段是疫情爆發後措施，第三階段是疫情已經爆發後如何阻斷擴大範圍，有順序與步驟的進行。

侯友宜表示，第三階段演練涉及限制人民自由，必須由中央統一發布，因此昨天邀請中央蒞臨指導，他們也給予肯定。新北隨時做好準備，萬一中央有新命令下來就可以及時做出因應情勢變化的措施。

▲新北市長侯友宜主持疫情應變會議。（圖／記者羅婉庭攝）