新冠肺炎衝擊企業！　指揮中心請中油示範拍攝「持續營運影片」

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心（21）日表示，鑒於國內產業受新冠肺炎疫情衝擊，為協助企業強化因應量能，已與中油公司合作，將該公司對於疫情的應處作為，透過影像與國內企業分享，期盼各產業皆能順利度過疫情風暴。

請繼續往下閱讀...

指揮中心指出，企業營運是國家經濟的重要基礎，目前武漢肺炎疫情進入全球大流行，雖然國內疫情控制穩定，並維持在零星社區感染階段，但是對於企業營運包括人員出勤、業務推展及生產營運等各層面，皆已造成相當程度的衝擊，也連帶影響經濟成長。

指揮中心表示，3月初在總統府國家安全會議、行政院國土安全辦公室及產業、學術界專家指導下，由經濟部、交通部、勞動部、衛福部等共同研訂公布「企業因應嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)疫情持續營運指引」。

為進一步協助企業訂出適合的持續營運計畫，提升因應量能，特別協請中油分享該公司持續營運計畫實際運作現況，包含行政部門、生產鏈的運作模式調整、應變機制，及因應疫情進入社區傳播的超前部署規劃等實務運作情形，透過具體示範呈現指引的概念，協助企業更容易掌握該指引的各項建議內涵，並順利內化至日常運作與異常應變。

指揮中心進一步說明，由於企業種類及營運模式差異性大，各企業仍應確實盤點核心任務、衝擊面，並根據評估結果，分別就保護員工降低感染風險、人員辦公、出勤及出差方式改變因應、企業持續營運因應措施等，制定公司內部持續營運計畫，將疫情的影響降至最低，待疫情結束後也能儘速恢復核心或優先項目的營運能力。