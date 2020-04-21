林佳龍令快發每月1萬「小黃救命錢」　監理所10分鐘完成申請、2天就撥款

▲交通部長林佳龍赴監理所視察紓困補助發放情形。（圖／翻攝自林佳龍臉書粉絲專頁）

記者賴文萱／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）衝擊交通運輸業，交通部推出紓困補助，遊覽車、計程車及租賃車司機可申請每月1萬元、共3個月的生計補貼。交通部長林佳龍也要求公路總局快速發放救命錢，目前到監理所10分鐘就可完成申請，2天後撥付款項。

疫情衝擊客運業生意，許多自雇者像是遊覽車運將、計程車運將、小客車租賃業靠行駕駛，生計直接受到影響。林佳龍表示，在景氣急凍的時候，政府紓困給大家溫暖，幫駕駛一把就是支撐一個家庭，在雨天幫他們撐起一把傘。

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林佳龍說，昨天到台北區監理所了解運將申辦生計補貼的情形，備妥證件、填寫資料、10分鐘申請完成，2天後就撥付款項，手續簡便。

▲林佳龍要求公路總局每天呈報補助發放進度，救命錢要越快發越好。（圖／記者湯興漢攝）

他也要求公路總局每天呈報最新進度，這筆救命錢的發放越快越好，落袋為安。截至昨天晚間8點，遊覽車有9千多名駕駛完成申請，占比68%；計程車3萬6千人申請，占比45%；小客車租賃業今起也受理申請。

林佳龍呼籲，每月1萬元、共3個月的生計補貼，請運將們有需要就快到監理所申請，讓政府陪大家走過低潮，一起迎接復甦的日子來臨。