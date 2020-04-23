CNN主播14歲兒子也確診　妻心痛「喪失味覺與嗅覺」…一家3人中鏢

▲CNN主播古莫（圖右）染疫。妻子貼出兒子小時候的照片。（圖／翻攝自IG／cristinacuomo）

記者丁維瑀／綜合報導

CNN當家主播古莫（Chris Cuomo）上月31日表示自己確診新冠肺炎（COVID-19），他的妻子克里斯蒂娜（Cristina）本月中旬也染疫。疫情似乎沒有要放過這家人，克里斯蒂娜23日傷心宣布，夫妻倆的14歲小兒子馬利歐（Mario）也感染病毒，還喪失嗅覺與味覺，讓她非常心痛。

原為雜誌編輯的克里斯蒂娜23日在IG透露，新冠病毒使她出現不同的看法，她希望能更強況、更健康、更聰明來應對疫情，「經歷10天起起伏伏，有時好，有時糟，現在我正努力讓兒子馬利歐度過病情。」她寫道，看見兒子染疫，她的心比頭更疼痛，雖然孩子更能迅速恢復精力，但也會出現嚴重症狀，病毒是沒有分別的。

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克里斯蒂娜表示，針對讓自己病情好轉的方式，她調整這些作法，施行在兒子身上，關鍵在於攝取大量的維生素，自從兒子喪失嗅覺與味覺後，她就讓孩子享用健康的食物。她也把一些建議記錄到部落格中，以供讀者參閱。

▲CNN主播古莫與妻子克里斯蒂娜。（圖／達志影像／美聯社）

古莫與克里斯蒂娜育有2名女兒、1名兒子。自古莫確診後，他便住進家中的地下室，克里斯蒂娜尚未染疫前則在樓上陪伴孩子。古莫是紐約州州長的弟弟，他染疫後仍在地下室繼續主持節目。

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