　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

去隈研吾避難所前，先帶上nendo急救包、「三棲」救生箱

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

2019年新型冠狀肺炎的爆發是當下全球矚目的「突發公共衛生事件」。在這場波及每個人的「戰役」中，位於前線的人、事、物牽動著我們每個人的情緒起伏，首當其衝的是對於醫療人員、物資、設備和空間的討論與關注。

緊急響應

大型疾病與自然災害每年在波及世界各地，各地的建築師、設計師、藝術家和企業紛紛聯手打造具有適應性的醫療環境與硬體設施。從戰地移動醫院到停車場臨時醫院，從拖車醫院到飛行醫院，致力於隨時隨地回應應急的醫療狀況，最大限度保證救治過程的便捷性、適用性和有效性。

位於以色列海法的Rambam Medical Center醫療中心，地下三層共1200個停車位元，需要之時可以在20分鐘內轉變為2000個床位，甚至可用作伊波拉病毒的治療。

請繼續往下閱讀...

Hord Coplan Macht + Spevco團隊設計了一種新的醫院類型，由58輛拖車提供了一個可完全移動的、擁有48張病床的醫院，也包括等候室、藥房、實驗室和手術室等。

世界關注

越來越多的世界獎項也嚴肅傳達了對於人類特殊情境的深切關注和積極應對：2018年倫敦設計博物館設計獎即比斯利設計獎（Beazley Design Award）評選出的年度最佳設計獎授予了Debbie Teodorescu、Mike Teodorescu、Stephen Okajima和SurgiBox團隊打造的SurgiBox可攜帶式手術室；2016年的年度大獎則授予了由IKEA Foundation出資籌建，並由瑞典社會企業Better Shelter（更好的庇護所）與聯合國難民署（UNHCR）共同開發的Better Shelter避難所，這些單間格局的臨時房屋為難民們提供了比帳篷更好的避難所，讓他們住得更有尊嚴、更安全、更有保障。

SurgiBox是一種充氣帳篷，用作無菌手術室，可在偏遠地區或災區使用。該帳篷配有風扇和HEPA（高效微粒空氣）篩檢程式，可去除99.9％以上的污染物。SurgiBox可安裝在背包中，為那些可能無法獲得安全外科護理的人們提供了一種可擕式且經濟高效的解決方案。

自2015年起，聯合國難民署已訂購了約15000間「Better Shelter」避難所並分發給了七個國家。希臘和伊拉克兩國的表現最為引人矚目，它們不僅向敘利亞難民敞開國門，更將難民在避難所中逗留的時間從短短數日延長至數年。

積極創新

阪茂以紙材料和創新性的建構方式為載體，探索了地震災害及更多不可控事件發生後如何為流離失所的難民提堅固、耐久的居住空間。與地震有關的建築考驗了建築師對於特殊建築類型的認知與能力，具體涉及到功能、材料、建構等方面的統合與創新。一個名垂青史的案例是由建築師弗蘭克‧勞埃德‧萊特（Frank Lloyd Wright）改造的日本東京帝國飯店，在開幕當天經受住了7.9級的關東大地震，這得益於建築師與工程師採取了完善的抗震措施，甚至連庭園中的水池也考慮到可以兼作消防水源之用；而建築師隈研吾也曾將日本Komatsu Seiten纖維實驗室發明的CABKOMA繩索在建築週邊進行使用，以達到抗震目的。

2017年3月，聯合國人居署向肯亞北部的圖爾卡納縣引入了一個重要城市規劃專案，來接納來自南蘇丹等國家的17000多名難民。日本建築師阪茂前往當地進行視察並指導當地人民以進行難民營地的建造。

碳纖維材料不僅僅具有美學效果，同時也是最輕的一種抗震材料。CABKOMA 繩索是一種合成的無機纖維，表面上具有熱塑性材料，是一種強勁又優雅的結構材料。

應急產品

災難剝奪了人類最基本的生存權益，產生了諸多始料不及的複雜場景，這也是一物多用應急產品的存在價值。由日本設計事務所nendo設計的急救包，能在地震或發生其他災難時為城市居民提供最基本的需求，這一直徑5公分的能防水、可漂浮的管形裝備中包括哨子、收音機、雨衣、急救燈、飲用水和塑膠盒。而獲得2013紅點獎、由土耳其設計師Adem Onalan設計的海、陸、空「三棲」救生箱，則滿足了不同情境下的產品使用。

Nendo MINIM+AID急救包，更符合現代使用習慣並且適用於各種情況，主要概念是將把所需物品最小化設計在一個直徑五公分的管子裡，包括口哨；收音機，兼做行動電源，可以為其他裝置充電；雨衣，避雨、避免人體失溫；作為水杯使用；緊急時刻的照明用具；小急救箱，放入必備性藥品。



海、陸、空「三棲」救生箱，操作簡單方便，可空中拋下，外層包裝自動打開形成降落傘；也可置於水面，通過拉動標籤使內置二氧化碳氣體對竹筏箱體進行填充。內置補給物品充足，可以大規模推廣，在災後緊急救援時發揮重要作用。

文字／INTERNI
圖片／各事務所
美編／Sarah
本文來自／INTERNI設計時代 

（完整文章請看瘋設計

買藝術、玩設計、聽課程，成為＜瘋設計會員＞，美學素養立刻Level Up!

想追蹤更多設計、藝術與生活類報導？加入＜line好友＞，帶您欣賞更多精彩創意！

※本文由瘋設計授權報導，未經同意禁止轉載。

ET快訊
Gogoro抓騎到飽外送員「5/10起直接罰」萬元飛了！只騎
周揚青崩潰爆「羅志祥多P極樂趴內幕」：約砲不是第一次！
被羅志祥私約「3大胸妹身分曝光」！狂歡影片外洩…找20個妹鴛
慈濟大學1學生確診肺結核！校方急召回百人返校檢查
周揚青抓包羅志祥有聊妹手機！「和旗下女星有長期不正當關係」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「我死老百姓沒當過兵」！醫師質疑回港到下船行程：怎能把責任怪到醫官？

網購Switch主機「殺到6千入袋」！貨到他笑不出來　鄉民見狀「嘴角大失守」

新加坡珍奶之亂畫面曝！人潮湧上「像周年慶現場」　店員手貼滿單…忙炸

疫情燒到撐不住！19家旅行社「不玩了」　停業、解散家數都翻倍

公部門首創！台南新冠肺炎貨櫃採檢站啟用　市府醫護齊心抗疫！

快訊／磐石艦24名官兵仍不配合疫調！韓國瑜下通牒：23日下午5點後開罰

國外爆「新冠腳趾」變藍、紫、紅色　醫：可能和新冠肺炎有關

去隈研吾避難所前，先帶上nendo急救包、「三棲」救生箱

台南藥師溫馨提醒　23日起成人的健保卡不能買兒童口罩！

慈濟大學1學生確診肺結核！　校方急召回百人返校檢查

租屋遇到張淑晶！未簽約秒還房卡　一天都沒住到...女子遭判賠87000元

兒時街機回憶！長大回收經典機台　6年級收藏家打造「超懷舊電動間」

陳子玄拍「老公動粗影片」：當下很害怕　哽咽含淚：對孩子和陳建隆很抱歉...

車禍被壓在車底...路人合力抬貨車 超暖畫面網讚：台灣處處有溫情❤

去練舞室打啦！2男碰撞翻臉起爭執脫衣狂揮空氣...網：不忘社交距離XD

吳尊量三圍「胸肌狂用力」！　老婆猛戳：為什麼那麼硬

陳立農登《DD52》選手巧遇熟面孔！　「要她們BATTLE」楊丞琳笑：搞成什麼樣子XD

男大生機車違停「師暴怒膠帶纏車」　雙方互嗆飆罵...意外引校際爭戰！

台北市要封城「不是在做自嗨的」柯文哲宣布：下週正式桌上演習

暖爸回家抱抱「小瘦子」溫柔拍背 黑汪桶裝身材壓著如胸口碎大石

「我死老百姓沒當過兵」！醫師質疑回港到下船行程：怎能把責任怪到醫官？

網購Switch主機「殺到6千入袋」！貨到他笑不出來　鄉民見狀「嘴角大失守」

新加坡珍奶之亂畫面曝！人潮湧上「像周年慶現場」　店員手貼滿單…忙炸

疫情燒到撐不住！19家旅行社「不玩了」　停業、解散家數都翻倍

公部門首創！台南新冠肺炎貨櫃採檢站啟用　市府醫護齊心抗疫！

快訊／磐石艦24名官兵仍不配合疫調！韓國瑜下通牒：23日下午5點後開罰

國外爆「新冠腳趾」變藍、紫、紅色　醫：可能和新冠肺炎有關

去隈研吾避難所前，先帶上nendo急救包、「三棲」救生箱

台南藥師溫馨提醒　23日起成人的健保卡不能買兒童口罩！

慈濟大學1學生確診肺結核！　校方急召回百人返校檢查

四月雪接連綻放...客家桐花季採實名制？　客委會說話了

「我死老百姓沒當過兵」！醫師質疑回港到下船行程：怎能把責任怪到醫官？

新冠肺炎「秋冬爆發第2波」遭亂引用　CDC主任狂提醒：跟流感交疊是關鍵！

別讓愛車變成顧人怨的烏賊車　老舊機車定檢保養要做好！

全昌隆168號捕到2020蘇澳第一鮪？目測超過180公斤　24日返港「驗明正身」

網購Switch主機「殺到6千入袋」！貨到他笑不出來　鄉民見狀「嘴角大失守」

澳媒改造陸國徽成「病毒」　中國大使館要求道歉：不尊重巨大犧牲！

企業徵才數量創近4年新低　104：新鮮人需超前部署找工作

台中週六上午「正式封城演習」！　盧秀燕：做最壞的打算、最好的準備

創意「言論審查」修改中國使館投書　澳媒直諷：記者可能要入獄了

母子等車突遭怪漢推落月台！　8歲童下秒遭高鐵輾過...當場慘死

生活熱門新聞

雲林辣媽吃兒子同學！他開門目睹全程傻了

網紅空姐偷吃業配廠商！老公目睹全程傻了

蹲式馬桶放鐵片　神人曝超狂功能

玄！雲林小六生上學經小樹林迷航近1小時

艦兵穿軍服怎開房？前艦長揭內幕

4縣市大雨特報！全台連下2天降雨熱區出爐　周五晨最冷

疫情害慘業績！館長講到快落淚

懲處陳道輝　他點名：你最該負責

辣人妻部落客剛小產！直播到一半突爆血噴出

距離1公尺以上染疫！一家外出用餐...餐廳「共10人中鏢」

知名教授沈中華病逝　享壽60歲

媽媽買便當！老闆「10元的眼淚」救了一家人

沒勞保也可改領「1~3萬救助金」

偷偷出院！高雄輪椅男「頭向後仰」陳屍路旁

更多熱門

相關新聞

口罩3.0上路　藥局前仍大排長龍

口罩3.0上路　藥局前仍大排長龍

口罩實名制2.0網路預購已經進入第六輪，昨天3.0版本也正式上路，民眾能直接到超商插卡預購並繳費，但今（23）日新北永和地區藥局門口仍然出現排隊人潮，不少阿公阿嬤早上6、7點就開始排隊，一位阿嬤說「不會用(預購)啦」，而且排隊也有人陪伴聊天，不會無聊。

國衛院分析21國關鍵字　「洗手」搜尋量高、確診數低

國衛院分析21國關鍵字　「洗手」搜尋量高、確診數低

澎湖出門必帶口罩　縣民正反戰翻

澎湖出門必帶口罩　縣民正反戰翻

花蓮破獲賭場12人被逮　警發口罩戴上移送

花蓮破獲賭場12人被逮　警發口罩戴上移送

藥局口罩沒人排他怕過剩　網一點提醒：等著看

藥局口罩沒人排他怕過剩　網一點提醒：等著看

關鍵字：

災難設計工業設計建築動物醫療中心醫院避難所城市規劃阪茂nendo急救包救生箱女性動物口罩瘋設計

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

快訊／周揚青認分手！　曝羅志祥每到一個城市就約妹

分手信全文／周揚青揭「羅志祥私生活5內幕」

雲林辣媽吃兒子同學！他開門目睹全程傻了

爆乳酒店妹酒駕撞死人　家屬僅要36000元塔位！

求美國金援！譚德塞被問下台狂跳針

北韓醫療團曾來台見習　

虐待！老師把6名1歲童「塞進櫃子+狠抽腳底」　下場出爐

獨／「含羞草」草爺怒轟「游否希3句話踩底線」

網紅空姐偷吃業配廠商！老公目睹全程傻了

丫頭做健康檢查哭了：身體狀況很不好

16歲女高生未婚懷孕8個月！孩子爸17歲YouTuber

林俊傑遭爆「8年非法吸金4億」！3萬粉絲會費全進私人帳戶

宜蘭執行分署拍賣沒貼封條　不是鄰居簽名

蹲式馬桶放鐵片　神人曝超狂功能

北京趁疫情向台港伸手　蓬佩奧籲各國向中國究責

更多

最夯影音

更多
租屋遇到張淑晶！未簽約秒還房卡　一天都沒住到...女子遭判賠87000元

租屋遇到張淑晶！未簽約秒還房卡　一天都沒住到...女子遭判賠87000元
兒時街機回憶！長大回收經典機台　6年級收藏家打造「超懷舊電動間」

兒時街機回憶！長大回收經典機台　6年級收藏家打造「超懷舊電動間」

陳子玄拍「老公動粗影片」：當下很害怕　哽咽含淚：對孩子和陳建隆很抱歉...

陳子玄拍「老公動粗影片」：當下很害怕　哽咽含淚：對孩子和陳建隆很抱歉...

車禍被壓在車底...路人合力抬貨車 超暖畫面網讚：台灣處處有溫情❤

車禍被壓在車底...路人合力抬貨車 超暖畫面網讚：台灣處處有溫情❤

去練舞室打啦！2男碰撞翻臉起爭執脫衣狂揮空氣...網：不忘社交距離XD

去練舞室打啦！2男碰撞翻臉起爭執脫衣狂揮空氣...網：不忘社交距離XD

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面