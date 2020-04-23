去隈研吾避難所前，先帶上nendo急救包、「三棲」救生箱

2019年新型冠狀肺炎的爆發是當下全球矚目的「突發公共衛生事件」。在這場波及每個人的「戰役」中，位於前線的人、事、物牽動著我們每個人的情緒起伏，首當其衝的是對於醫療人員、物資、設備和空間的討論與關注。

緊急響應

大型疾病與自然災害每年在波及世界各地，各地的建築師、設計師、藝術家和企業紛紛聯手打造具有適應性的醫療環境與硬體設施。從戰地移動醫院到停車場臨時醫院，從拖車醫院到飛行醫院，致力於隨時隨地回應應急的醫療狀況，最大限度保證救治過程的便捷性、適用性和有效性。

位於以色列海法的Rambam Medical Center醫療中心，地下三層共1200個停車位元，需要之時可以在20分鐘內轉變為2000個床位，甚至可用作伊波拉病毒的治療。

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Hord Coplan Macht + Spevco團隊設計了一種新的醫院類型，由58輛拖車提供了一個可完全移動的、擁有48張病床的醫院，也包括等候室、藥房、實驗室和手術室等。

世界關注

越來越多的世界獎項也嚴肅傳達了對於人類特殊情境的深切關注和積極應對：2018年倫敦設計博物館設計獎即比斯利設計獎（Beazley Design Award）評選出的年度最佳設計獎授予了Debbie Teodorescu、Mike Teodorescu、Stephen Okajima和SurgiBox團隊打造的SurgiBox可攜帶式手術室；2016年的年度大獎則授予了由IKEA Foundation出資籌建，並由瑞典社會企業Better Shelter（更好的庇護所）與聯合國難民署（UNHCR）共同開發的Better Shelter避難所，這些單間格局的臨時房屋為難民們提供了比帳篷更好的避難所，讓他們住得更有尊嚴、更安全、更有保障。

SurgiBox是一種充氣帳篷，用作無菌手術室，可在偏遠地區或災區使用。該帳篷配有風扇和HEPA（高效微粒空氣）篩檢程式，可去除99.9％以上的污染物。SurgiBox可安裝在背包中，為那些可能無法獲得安全外科護理的人們提供了一種可擕式且經濟高效的解決方案。

自2015年起，聯合國難民署已訂購了約15000間「Better Shelter」避難所並分發給了七個國家。希臘和伊拉克兩國的表現最為引人矚目，它們不僅向敘利亞難民敞開國門，更將難民在避難所中逗留的時間從短短數日延長至數年。

積極創新

阪茂以紙材料和創新性的建構方式為載體，探索了地震災害及更多不可控事件發生後如何為流離失所的難民提堅固、耐久的居住空間。與地震有關的建築考驗了建築師對於特殊建築類型的認知與能力，具體涉及到功能、材料、建構等方面的統合與創新。一個名垂青史的案例是由建築師弗蘭克‧勞埃德‧萊特（Frank Lloyd Wright）改造的日本東京帝國飯店，在開幕當天經受住了7.9級的關東大地震，這得益於建築師與工程師採取了完善的抗震措施，甚至連庭園中的水池也考慮到可以兼作消防水源之用；而建築師隈研吾也曾將日本Komatsu Seiten纖維實驗室發明的CABKOMA繩索在建築週邊進行使用，以達到抗震目的。

2017年3月，聯合國人居署向肯亞北部的圖爾卡納縣引入了一個重要城市規劃專案，來接納來自南蘇丹等國家的17000多名難民。日本建築師阪茂前往當地進行視察並指導當地人民以進行難民營地的建造。

碳纖維材料不僅僅具有美學效果，同時也是最輕的一種抗震材料。CABKOMA 繩索是一種合成的無機纖維，表面上具有熱塑性材料，是一種強勁又優雅的結構材料。

應急產品

災難剝奪了人類最基本的生存權益，產生了諸多始料不及的複雜場景，這也是一物多用應急產品的存在價值。由日本設計事務所nendo設計的急救包，能在地震或發生其他災難時為城市居民提供最基本的需求，這一直徑5公分的能防水、可漂浮的管形裝備中包括哨子、收音機、雨衣、急救燈、飲用水和塑膠盒。而獲得2013紅點獎、由土耳其設計師Adem Onalan設計的海、陸、空「三棲」救生箱，則滿足了不同情境下的產品使用。

Nendo MINIM+AID急救包，更符合現代使用習慣並且適用於各種情況，主要概念是將把所需物品最小化設計在一個直徑五公分的管子裡，包括口哨；收音機，兼做行動電源，可以為其他裝置充電；雨衣，避雨、避免人體失溫；作為水杯使用；緊急時刻的照明用具；小急救箱，放入必備性藥品。





海、陸、空「三棲」救生箱，操作簡單方便，可空中拋下，外層包裝自動打開形成降落傘；也可置於水面，通過拉動標籤使內置二氧化碳氣體對竹筏箱體進行填充。內置補給物品充足，可以大規模推廣，在災後緊急救援時發揮重要作用。

文字／INTERNI

圖片／各事務所

美編／Sarah

本文來自／INTERNI設計時代

（完整文章請看瘋設計）

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