口罩3.0上路藥局前仍大排長龍　阿嬤：我不會用預購啦

▲14天9口罩領第二輪！藥局前再現排隊人潮。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／新北報導

口罩實名制2.0網路預購已經進入第六輪，昨天3.0版本也正式上路，民眾能直接到超商插卡預購並繳費，但今（23）日新北永和地區藥局門口仍然出現排隊人潮，不少阿公阿嬤早上6、7點就開始排隊，一位阿嬤說「不會用(預購)啦」，而且排隊也有人陪伴聊天，不會無聊。

新北市永和區藥師公會全聯會社區藥局委員會主委邱議權藥師表示，今日排隊人潮是預料中的事，他也再預估人潮經過一星期之後就會緩解。邱議權表示，藥局的口罩排隊人潮從上週就有明顯減少，而到本週一（20日）開始根本就沒人排隊，不少藥局的口罩庫存都增加到數千個。不過，邱議權表示，他的藥局不會把庫存口罩在今天一次發完，預計分成二、三天販售。

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▲永和地區多家藥局前一大早都有排隊人潮，不過相較二星期前，排隊人潮明顯減少。

為了讓大家更方便的購買口罩，政府繼可以網路預購的口罩實名制2.0之後，再推出口罩實名制3.0，22日正式上路，並開放第6波口罩預購，民眾只要持健保卡到4大超商的多媒體機，8步驟就能輕鬆完成口罩預購，前後只需花費20秒鐘，且還可以現場直接用現金繳費，或是使用其他支付款方式，一次輕鬆搞定口罩預購、付款、領取，還享超值優惠。