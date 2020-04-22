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路過3藥局0人排隊！他驚「這批口罩會過剩？」　鄉民搖頭「太天真」：等著看

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▲▼ 深圳台商協會,龍山寺捐贈口罩。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲排口罩示意圖。（圖／記者蔡儀潔攝）

記者張嘉晏／綜合報導

不少人都認為，婆媽們之所以愛衝現場排口罩，是因為可以和街坊相聚聊天，是休閒活動之一。不過有網友指出，最近他經過3間藥局，發現外面都沒人在排隊，擔心口罩會因此過剩。然而，鄉民們看完後立刻提出一點關鍵，認為原PO白擔心了，「星期四等著看」、「忘了有14天的關卡嗎」。

「有誰家附近的藥局還排滿人嗎？」一名鄉民21日在PTT八卦版發文，他表示自己無意間經過3間藥局，發現外頭都沒有人龍在排口罩。他隨後也忍不住吐槽，「阿桑們果然愛搶頭香，第一週排一個多小時沒關係，第二週就沒人排了。」

請繼續往下閱讀...

好奇的原PO也推測，既然沒人排，這次的口罩應該會剩下不少，「有沒有這批口罩會剩多少的八卦？」

▲▼ 網友擔心沒人排藥局口罩，口罩會過剩 。（圖／翻攝自PTT）

▲ 網友擔心沒人排藥局口罩，口罩「供過於求」將過剩 。（圖／翻攝自PTT）

貼文一出，不少人都回應現在真的算好買，「我身邊的婆婆媽媽都說 藥局現在很多口罩，才不用上網預購麻煩得要死」、「只會越來越好領」、「我家附近的也都沒人排」、「今天第一次看到0人」。

不過也有人認為原PO太天真，原因是14天還沒到，等到週四再看情況應該會不一樣，「拜託是忘了有14天的關卡嗎？等看23號禮拜四就知道了」、「星期四人又會多起來」、「星期四又會有一批人搶頭香然後說口罩很難買」、「第12、13、14天都不用排隊，硬要排前3天然後罵政府說排隊」。

事實上，口罩實名制從2月6日開始實施到現在，已經進化到3.0版本，目前實施的規則為「成人每14天買9片、兒童每14天買10片」。民眾目前有3種購買口罩的途徑，一是選擇到藥局直接付款取貨，二是上網登記預購，三是自今日開始到4大超商插健保卡預購，無須綁訂任何帳號，服務越來越彈性便民。

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