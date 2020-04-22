澎湖縣出門「全面帶口罩」！違規罰3000　縣民兩極評價戰翻

記者趙蔡州／綜合報導

敦睦艦隊爆發艦上群聚感染，27人感染者足跡遍布全台，接觸者眾多，引發社區感染隱憂。澎湖縣長賴峰偉22日宣布，即日起民眾外出必須戴口罩，如果勸導不聽者得開罰3千元，同時希望民眾暫緩到高雄、台南等地出差，政令一出立刻引起縣民正反激烈討論。

澎湖縣縣長賴峰偉22日在防疫會議宣布，即日起至5月13日止，凡在澎湖全縣戶外場所活動的人員均應配戴口罩，如果配帶口罩且經勸導不聽者，得依傳染病防治法開罰新臺幣3000元，同時希望縣府全體人員暫緩至高雄、台南出差，會議後也將消息貼在臉書引發討論。

▲ 澎湖縣府宣布「全縣外出戴口罩」 違者罰3000元。（圖／記者吳奕靖翻攝）

但似乎是政令來的太突然，許多縣民幾乎都還沒有收到資訊，有一名機車騎士就在路上被警方攔停，提醒外出要把口罩戴好。另外一名縣民也說，「哪有縣長發布消息，都是在臉書上發布的，我根本不看臉書，我剛剛出去的時候，才有朋友跟我講說，現在的話出門一定要戴口罩，不然的話抓到就是罰3千。」

由於許多縣民接收資訊比較慢甚至根本不知情，當地只能出動大批警力在馬路上宣導。有人支持說，「這樣規定還不錯，就是外出都要戴口罩，保護大家健康」、「疫情當下，大家盡量配合吧」，但也有人氣到開轟，「有些人就是沒辦法戴，你要叫他戴怎麼可能」、「口罩用完了，我要怎麼出門」、「會不會矯枉過正。」

▲警方出動人力在街上宣導防疫政令。（圖／澎湖縣政府）

另外希望縣民暫緩到高雄、台南出差，也有人認為「每個地區、每個人本身防疫做好的話，不太需要這樣子限制到別人的出入自由，這樣就有點超過」。只是怕磐石艦確診影響範圍越來越擴散，全台各縣市幾乎都繃緊神經嚴防，澎湖現在不戴口罩就開罰，能不能有效阻擋疫情，還有待考驗。

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