花蓮破獲賭場12人被逮　全部無罩！警發口罩戴上後移送

▲花蓮刑事警察大隊深夜破獲職業賭場，現場查扣賭資、天九牌、通訊手機及骰子等不法物證。（圖／花蓮縣警察局提供）

記者王兆麟／花蓮報導

新冠肺炎疫情升高，為防不法犯嫌趁「疫」興賭，群聚造成防疫破口，花蓮縣警察局針對隱藏在轄區治安死角的非法賭博場所，執行威力掃蕩工作。花蓮刑事警察大隊日前獲報有職業大賭場流竄，立即與新城分局、鳳林分局成立專案小組共同查緝，避免成為疫情傳播缺口。

經專案小組多日跟監、埋伏，終於掌握賭場聚賭地點及時間，日前深夜11時許持搜索票，在花蓮縣瑞穗鄉的一處鐵皮屋，一舉破獲天九牌職業大型賭場，現場查獲范姓負責人、饒姓清注、劉姓莊家、謝姓司機等4人，以及賭客8人，查扣抽頭金新台幣3400元、賭資7萬餘元、天九牌1副、通訊手機5支及骰子2盒等不法物證。

經警偵詢後，范姓犯嫌等4人，以涉犯刑法賭博罪嫌移送花蓮地方檢察檢署偵辦，另外8名賭客，則依違反社會秩序維護法裁處。警方查緝時發現賭客無視疫情嚴峻，未戴口罩，警方還特別提供口罩給他們佩帶。

花蓮縣警察局長林樹徽呼籲，新冠肺炎爆發期間，法律沒有假期，警察維護社會治安之決心不變，對於意圖藉此機會從事不法或意圖危害社會治安的不法分子，切勿心存僥倖，尤其處於密閉空間聚賭，出入分子複雜，恐造成健康傷害，希望民眾減少外出聚集密室之活動，全力支持政府防疫工作。

另外接獲來源不明或未經證實之疫情資訊時，切勿隨意散播或轉傳，以免觸法；若發現不實訊息時，請向警察單位及防疫單位檢舉。防疫不分你我，請齊心配合政府防疫措施，共同防禦疫情危害。

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