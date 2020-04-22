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柯文哲批買口罩要走兩趟「很麻煩」　釣出野生唐鳳親自回應了！

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▲▼唐鳳示範「口罩實名制2.0」領口罩後直接續訂口罩。（圖／翻攝自唐鳳臉書影片）

▲唐鳳。（圖／翻攝自唐鳳臉書影片）

記者袁茵／台北報導

口罩實名制3.0上午8時上路，民眾只要到超商插卡就能付費預購，卻被台北市長柯文哲批評「很麻煩。」柯文哲一席話被媒體曝光後，釣出政院政務委員唐鳳親自回應，「這幾天若測試無誤，第七輪訂購期即可直接取貨加續訂。」

口罩實名制3.0增加超商為預購口罩新據點，即日起至4月24日就可持健保卡至全台1萬多間超商進行預購。

唐鳳更是親臨超商完成口罩預購3.0的流程測試，他特地前往OK mart門市使用多媒體機台實測，先是進去「口罩領取專區」後，再依序輸入電話號碼以及插入健保卡，當場尷尬笑說「手機差點都秀出來了！」

最後唐鳳也至櫃檯繳費完成付款，並當場選擇買咖啡送額溫卡活動，大方秀出量額溫的舉動讚額溫卡「特別又方便。」

面對中央此時祭出口罩實名制3.0政策，是否會讓北市府推的口罩販賣機受影響？柯文哲22日受訪時提到，就好像有實體商店、有網路商店，所以應該是試驗各個不同年齡層或不同需求、習慣的採購，「直接付錢拿東西這是最直接，你還要預約一次領一次，直接按一按拿到走了就好了何必再走第二趟？唉，很麻煩。」

柯文哲認為口罩實名制3.0很麻煩的新聞報導，直接調出唐鳳本人親自回覆，「感謝柯市長的具體建議。目前的第六輪是 3.0 試營運期，這幾天若測試無誤，第七輪訂購期即可直接取加續，在同一天領貨、續購，所以是 n+1 趟，並不是 2n 趟。」

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▼唐鳳回應柯文哲。（圖／翻攝自臉書）

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