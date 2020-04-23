疫情燒到撐不住！19家旅行社「不玩了」　停業、解散家數都翻倍

▲饒河夜市人潮大不如前。（圖／記者李宜秦攝）

記者李宜秦／台北報導

新冠肺炎肆虐，觀光產業大受打擊，交通部觀光局統計近3年1至3月旅行業停業、解散家數，2018年至2020年的1到3月停業家數分別為0、5、10家；解散家數分別為15、5、9家，今年停業與解散家數均幾乎為去年同期翻倍。

觀光局統計，2018年至2020年3月的旅行社家數分別有3034、3085、3152家，1到3月停業家數分別為0、5、10家；解散家數分別為15、5、9家。與去年同期相比，停業、解散家數均增近一倍。

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根據旅行業品質保障協會公告，截至13日為止已有21家旅行社停止營業，其中多數是專營自由行的旅客，業者認為，目前暫停營業，等疫情結束，陸客自由行回流有機會繼續營業。

為協助產業度過難關，觀光局也祭出紓困2.0，目前已開放申請，分別補助旅行業、旅宿業及觀光遊樂業，給予雇主薪資費用之4成補助及部分營運費用負擔，也包含民宿經營者、導遊、領隊及國民旅遊隨團服務人員等，觀光局強調，請領補助者，3個月內不可資遣員工、停業或歇業。

▲新冠肺炎衝擊，台北車站大廳人潮明顯減少。（圖／記者李宜秦攝）

針對旅館業，每家至少補貼20萬元，依其供營業使用不動產之地價稅及房屋稅作為補貼基準（不限納稅人，承租人亦參照該基準發放補貼），補貼比率為地價稅及房屋稅超過10萬元部份各依規定上限加計25%。

針對民宿業，只要是108年12月31日前取得民宿登記證，且於今年3月底前仍營業中之合法民宿，如獲本局頒發好客民宿標章且在有效期限內之民宿每家10萬元，一般民宿每家5萬元。

▲觀光局因疫情暫停旅行社出入團業務，導致多家旅行社營運大受影響。

針對旅行社，每家總公司每月補貼10萬元，每家分公司每月補貼5萬元，得與薪資費用補貼合併申請。觀光遊樂業則是每家一次性補貼20萬元，得與薪資費用補貼合併申請。

另外若是最近一年內曾執行接待或引導來臺觀光旅客旅遊業務，或引導出國觀光旅客團體旅遊業務累計8團以上的導遊或領隊人員，且總天數40天以上者，可每月補貼1萬元；最近1年內帶40團且總天數80天以上的國民旅遊隨團服務人員，也可每月補貼1萬元，均連續補貼3個月。