敦睦艦「機密任務」　陳學聖要軍方「不准拒絕」：立刻交出航海日誌

▲陳學聖請軍方交出「航海日誌」。（資料照／記者湯興漢攝）

政治中心／綜合報導

國軍近日因敦睦艦隊爆發群聚感染備受外界議論，國防部更公布第一波懲處名單。前立委陳學聖則請軍方交出「航海日誌」，不准拒絕，這才是總統蔡英文講的誠實面對，真相才能大白。

陳學聖23日在臉書發文，他提到，不管有什麼機密任務、神秘航程或難言之隱，就請軍方立馬交出「航海日誌」；更要他們「不准拒絕」，這才是蔡英文講的誠實面對，真相才能大白！

陳學聖解釋，依海事服務網說明，航海日誌（Log Book）是船舶航行和停泊的工作記錄文件，它記載著船舶航行和停泊時的條件和遇到的情況，以及船員為保證船舶安全所採取的一切措施。航海日誌是反映船舶運輸生產過程及其指標的最重要的原始記錄和統計資料，也是分析總結經驗時不可缺少的重要依據。

陳學聖認為，所以只要軍方交出航海日誌，就知道遠訓艦隊去過哪裡？做過什麼？誰下過什麼命令？誰讓官兵提前結束檢疫下船，不用為難誰，就讓證據來說話。他也建議立法院國防外交委員會趕快召開秘密會議，讓軍方不能有機密外洩拒絕的理由，否則委員會再怎麼質詢，只是演講比賽、話語權都在執政者手上，怎麼擠永遠擠出來的，都只會是政府想告訴你的，真相永遠不會大白，更批評小英博士論文那麼簡單的事，為何要30年後才解密，不就是如此！



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