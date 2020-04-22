雲林醋夫酒後持刀闖超商朝店員「砍三刀」　酒醒辯：無印象

▲廖嫌（左白衣）疑妻子與同事曖昧，酒後持刀將妻子同事砍傷，偵訊後依《殺人未遂》將廖男移送法辦。（圖／斗南分局提供）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣古坑鄉21日凌晨發生持刀砍人事件，一名廖姓男子懷疑妻子與超商同事有曖昧，喝酒後與友人持刀前往超商理論，並將妻子同事吳姓男子砍傷，造成吳左上臂與左背受傷，吳男受傷後打電話向親人求救，親人再撥電話報警，警方於21日下午將兇手廖男於其友人姜姓男子逮捕歸案，偵訊後依殺人未遂移送地檢署。

警方調查，持刀傷人的廖嫌（29歲）目前無業，20日晚間與友人姜男（31歲）吃飯、喝酒，廖男向姜男訴苦，表示自己的老婆和老婆公司的同事吳男感情過甚，廖男越講越氣，叫姜男開車載他去超商找吳男理論。

廖男先衝進超商與吳男發生口角衝突再回車上，拿姜男車上的刀械，跑進超商對吳男砍3刀，姜男見狀趕緊上前勸阻卻來不及，造成吳男左上臂與左背血流如注，廖男與姜男隨即上車離開現場，吳男受傷後先打電話向姊姊求救，姊姊再撥電話報警。

▲廖嫌疑妻子與同事曖昧，酒後持刀將妻子同事砍傷後隨即上車離開現場。（圖／斗南分局提供）

廖男向警方供稱，自己喝酒對於砍傷人完全無印象，並把犯案所用的刀械丟棄山區，姜則辯稱刀械只是放在車上用來防身，警方目前持續追查犯案所用凶器。

斗南警分局副分局長詹百平表示，經調閱監視器畫面與蒐證，報請雲林地檢署指揮偵辦，20日下午將廖、姜兩人逮捕到案，偵訊後依《殺人未遂》將廖男移送地檢偵辦，檢察官複訊後認為廖有逃亡之虞向法院聲請羈押獲准，共犯姜男則諭令2萬元交保。



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