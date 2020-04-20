磐石艦雲林確診個案16日搭捷運到淡水　18日接召回通知從高雄搭Uber

記者蔡佩旻／雲林報導

敦睦艦隊官兵確診，雲林新增一例個案404，雲林縣政府為免民眾草木皆兵，20日召開記者會公布雲林縣民404個案與台中確診個案413到雲林探親足跡，雲林縣長張麗善今天提醒民眾防疫不能鬆懈，呼籲無法維持社交距離商家務必全程戴口罩，沒有戴口罩的商家儘量不要去。

▲雲林縣政府為免民眾草木皆兵，20日召開記者會公布雲林縣民404個案與台中確診個案413到雲林探親足跡。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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敦睦艦隊確診413案為雲林縣民，衛生局掌握足跡公布，4月15日下午5點由父母接回家中，途中曾到佛光山祭祖傍晚返回斗南鎮住處後未再出門，16日早上9點半與父母到古坑鄉拜訪親友，在親友家共進午餐後，之後由母親載往斗六火車站，搭乘台鐵122車次(9車)下午1點52分到台北淡水訪友，下午到達台北火車站轉淡水線捷運再搭公車至油車口與友人聚餐。

當晚10點搭高鐵(295車次/2車)至高雄，夜宿高雄。18日上午收到召回通知，從高雄搭Uber返回斗南收拾衣物，11:30 騎機車至斗南外帶餐點後，11：50至斗南台一線集合等待軍方車輛，16:10 搭乘軍方車輛北上至林口集中檢疫所。

敦睦艦隊確診404案為台中市民，4月15日下午至元長鄉母親娘家探訪外婆約20分鐘，接觸者僅外婆與外婆照護者（外籍看護）2名，需居家隔離，間接接觸者為堂兄弟姊妹共4人，須自主健康管理，雲林縣衛生局已安排6人採檢，並對環境消毒完畢。

雲林縣衛生局針對大眾運輸工具及個案活動區域以及斗六火車站等加強建築內外及周邊環境消毒，雲林縣長張麗善強調，目前疫情仍在延燒，民眾不能掉以輕心，出門前往公共場所務必戴口罩，KTV等無法維持安全社交距離的場所不要前往，保護自己也保護家人。

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