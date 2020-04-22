超商預購口罩首日⋯小7機台異常！民眾3次才搞定　20秒內續訂成功嗨：超方便

▲口罩3.0上路首日，7-11ibon機台出現系統異常。（圖／記者蕭筠攝）



記者蕭筠／台北報導

「口罩實名制3.0」於今（22）日上午8時正式上路，並開放第6波口罩預購，即日起民眾只要持健保卡到4大超商的多媒體機，就可輕鬆完成預購口罩及繳費動作。《ETtoday新聞雲》實際走訪超商，發現一早似乎有不少民眾使用機器預購，7-11的ibon機台發生系統異常狀況，一位正在現場預購口罩的陳小姐插卡3次才預定成功，不過她仍興奮表示「非常方便，很符合民眾需求！」

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▲7-11ibon機台系統異常。



口罩實名制3.0增加超商為預購口罩新據點，只要拿著健保卡就可以輕鬆在全台1萬多家超商完成口罩預購、繳費等動作，今日為開放首日，似乎有不少民眾使用，實際走訪超商發現7-11的ibon機台出現系統異常狀況，店員解釋是因預購人數太多，需多操作幾次就能順利進去。

現場一位陳小姐插卡3次才預定成功，雖有小小插曲，但後續動作都十分便利，不到30秒就幫2名家人完成口罩預購，興奮表示：「超方便！」她指出過去使用全民健保APP時，預購、繳費是分開進行，「就會擔心忘記時間沒有繳費，訂單就不成立。」這次3.0上路十分方便，還可以幫全家人一次預訂口罩，「現在等著領口罩就好了。」而且操作過程清楚明瞭，重點是使用超商預購口罩是以健保卡為主，不像過去需要綁卡之外還要綁定手機，若手機不是本人還得用全民健保網站做變更，非常麻煩。

另一位蕭小姐也是一早就到全家超商預購口罩，「不錯啊！很好。」表示操作機台只要一按到底就可以輕鬆完成預購手續，不過她指出不太清楚過去繳費單是否要留等之後領取口罩，所幸聽完店員解釋後也十分清楚。