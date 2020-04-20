夜班被攔車打劫！台塑六輕發警訊　警：疑停車嘔吐「掉到路上」

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣麥寮堤防上週傳出有歹徒意圖攔車洗劫事件，一名六輕廠員工行經堤防，發現路中遭來車開大燈堵住車道且駕駛形跡可疑，隨即逃離現場，並將行車記錄器交予公司，由麥管部涉外組將影片反應台西分局，該影片20日於網路瘋傳，記者向台西警分局查證，警方表示未接獲報案，指該件疑似路邊嘔吐，無攔車打劫情事。

▲20日中午臉書社團瘋傳一段影片及圖片，指出，上周聽聞有中夜班同仁遭不明車輛用遠光燈照射攔車洗劫等資訊，提醒民眾行注意自身安危。（圖／民眾提供）

通訊軟體及臉書社團20日中午瘋傳一段影片及圖片，圖片為台塑六輕麥寮管理部用LINE傳訊息通知員工，指出上周4月16日深夜，聽聞有中夜班同仁行經麥寮往南的堤防邊防迅道路，遭不明車輛用遠光燈照射攔車洗劫，本案已反應台西分局，亦請本企業員工或廠包商加強宣導，深夜時段盡量勿行駛昏暗之防汛道路或田間小路，以維安全。

影片中顯示，車輛經過一段彎道後一路黑暗，出彎道後發現有一輛休旅車開遠光燈堵在路中央，而駕駛座門開著，不一會兒竟摔出一個人，緩緩伸手，錄下影像的車輛駕駛疑似被眼前畫面嚇到，隨即後退遠離現場。

▲影像中，深夜暗路突然出現對向車開遠光燈堵在路中央，駕駛掉出車外，讓路過民眾深覺形跡可疑，逃離現場。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者詢問麥寮管理部確認，影片確實為場廠內員工所提供，因該員當下感覺氣氛不對隨即逃離現場，並不確定案發詳細狀況，只能持懷疑態度指出，可能是要攔車打劫，麥寮管理部涉外組隨即將影片提供予警方調查，麥寮廠員工約有1萬3千多人，麥管部不敢大意，同時發出公告訊息，提醒夜班員工上下班途中務必注意自身安危。

台西警分局表示，麥寮、橋頭、崙豐等所均無報案紀錄，警方經向麥寮六輕管理部查詢，管理部係關心並提醒同仁上下班的安全；警方指出，麥寮分駐所所長接獲資訊立即到現場訪查，並未發現該部車輛，依據影片分析，研判疑似駕駛停車嘔吐，不慎掉出車外，故該件疑似路邊嘔吐，並無攔車打劫情事，因未找到該部車輛，所以無法推測該事件原委。

▲台塑六輕麥寮管理部用LINE傳訊息通知員工，指聽聞有中夜班同仁遭不明車輛用遠光燈照射攔車洗劫，請本企業員工或廠包商加強宣導注意安全。（圖／記者蔡佩旻翻攝）





►越想越不對勁！過來看一下



【其他新聞】

►雲林12人派出所前大亂鬥遭聲押！ 斗六分局長「被記過2次」理由曝

►影／雲林1官兵確診「足跡跨南北」！搭高鐵台北→高雄趴趴走4天 匡列接觸8人

►雲林兩派人馬「派出所前」打群架 警對空鳴槍逮6人

►前陸戰隊員「狂掐5分鐘」勒斃7旬嬤！抱屍到暗處玷汙 獄中抄心經懺悔判無期