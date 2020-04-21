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雲林縣警局淨化治安　強力掃蕩破多起槍毒案

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▼▲雲林縣警局進行強力掃蕩，共查獲非法持有槍械4件、毒品案67件，溯源販賣毒品14件，破獲詐欺案件43件，查緝成果頗豐。（圖／雲林縣警察局提供）

▲雲林縣警局進行強力掃蕩，共查獲非法持有槍械4件、毒品案67件，溯源販賣毒品14件，破獲詐欺案件43件，查緝成果頗豐。（圖／雲林縣警察局提供）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣斗六市日前發生械鬥案件，警察對空鳴槍制止後逞兇者大搖大擺乘車逃逸，對此事件斗六分局分局長符基強遭處分記兩小過外，雲林縣警察局局長顏旺盛也自行申請處分；連日來雲林縣警局進行強力掃蕩，共查獲非法持有槍械4件、毒品案67件，溯源販賣毒品14件，破獲詐欺案件43件，查緝成果頗豐。

新冠肺炎疫情防疫期間，各項治安事故時有所聞，雲林縣警局自4月起強力掃蕩，淨化縣內治安，共查獲非法持有槍械4件5人、各類槍械8枝、子彈63顆，其中改造手槍5枝、模擬槍3枝，毒品67件62人、重量428.23公克，其中溯源販賣毒品14件14人，破獲詐欺案件43件43人，查緝成果豐碩。

破獲的案件中，雲林縣警察局刑事警察大隊查獲攜槍逃亡之吳姓通緝犯，查扣改造手槍枝2枝、子彈54顆、毒品46.08公克；破獲李姓嫌犯販毒案查扣毒品咖啡包41包及破獲郭姓嫌犯販毒及販賣口罩詐欺案，查扣毒品大麻47.5公克。

斗六分局破獲邱姓嫌犯遭詐欺百萬財損案及逮補詐欺車手張姓男子；西螺分局破獲廖姓、黃姓男子槍擊傷人案，起出作案改造手槍1枝；北港分局破獲張姓、蘇姓嫌犯愷他命工廠案，查扣愷他命半成品及原料32.53公斤；臺西分局查獲許姓嫌犯非法持有改造手槍2枝、子彈21顆，與查獲王姓嫌犯販毒案，查扣毒品125.79公克等案。

雲林縣警察局局長顏旺盛表示，認可同仁對治安工作的努力，淨化轄區治安無疫期，防疫期間除積極協助居家檢疫、隔離等重要任務外，針對各項治安重點工作也是不遺餘力。將持續秉持「淨化治安、人民有感」立場與決心，動員全體員警全力查緝各項犯罪。

▼▲雲林縣警局進行強力掃蕩，共查獲非法持有槍械4件、毒品案67件，溯源販賣毒品14件，破獲詐欺案件43件，查緝成果頗豐。（圖／雲林縣警察局提供）

▼▲雲林縣警局進行強力掃蕩，共查獲非法持有槍械4件、毒品案67件，溯源販賣毒品14件，破獲詐欺案件43件，查緝成果頗豐。（圖／雲林縣警察局提供）
▼▲雲林縣警局進行強力掃蕩，共查獲非法持有槍械4件、毒品案67件，溯源販賣毒品14件，破獲詐欺案件43件，查緝成果頗豐。（圖／雲林縣警察局提供）
 


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