雲林確診官兵接觸者「10人一採陰性」　母親自責：害親戚隔離

記者蔡佩旻／雲林報導

敦睦艦隊官兵確診，雲林縣政府昨日公布2位確診個案探親訪友足跡，並針對接觸者與間接接觸者進行居家隔離、自主管理以及進行採檢，今日報告出爐，10人進行一次採檢均為陰性，衛生局長曾春美表示，「案413」返回部隊前並無症狀，為健康感染者，到醫院後才有輕微咳嗽，與家屬雖長時間相處，但沒有非常接近。

▲雲林縣長張麗善、衛生局長曾春美21日上午說明，敦睦艦隊官兵確診個案在雲林縣的接觸者親屬採檢結果，共10人均一採陰性。（圖／記者蔡佩旻攝）

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雲林縣衛生局長曾春美說明，案413於雲林活動期間為健康感染者（無症狀），是到醫院後才有輕咳狀況，與父母相處時間雖然較長，也有可能沒有很近距離的互動，與接觸者、間接接觸者本身對於病毒的抵抗力與健康狀況非常相關，「病毒還是找弱者的」，雖然一採陰，衛生局仍會密切以每日2次關懷接觸者與間接接觸者健康狀況作記錄與關注。

案404則是到元長鄉母親娘家探訪外婆，途中並未於他處逗留，外婆雖80多歲但臥床由外籍看護照料，接近距離有限，且逗留時間不長，2位接觸者採檢呈陰性，自主隔離期間衛生局會派專員關懷，有必要再進行探訪。

據傳案413母親非常自責，案413返家後陪同父母到古坑鄉親戚家吃飯，母親很自責影響到親戚須隔離外，也造成雲林縣鄉親惶恐。曾春美說，針對案413母親情緒低落，在10位採檢者結果陰性公布後也希望她能釋懷，衛生局也會加強關懷家屬情緒，也請雲林鄉親給確診者家屬空間，相信如果該個案有出現症狀，也不會擅自外出。

雲林縣長張麗善表示，磐石艦上雲林縣及台中市確診的2位官兵接觸者、經疫調居住雲林須居家隔離的10位縣民，經台大雲林分院、成大斗六分院及若瑟醫院採檢出爐，全部都是陰性，4月19日起居家隔離14天後，只須再7天自主健康管理後即可正常生活。

張麗善說，縣府針對2位確診者到過的地方，昨天都已完成消毒，請雲林鄕親不用憂慮；但接獲細胞簡訊通知或曾與確診者同時段同地點活動的鄉親，應提高警覺並進行14天自主健康管理，有疑似症狀應立即通報。也提醒鄉親防疫不能鬆懈，呼籲無法維持社交距離商家務必全程戴口罩。

▲敦睦艦隊官兵確診新冠肺炎，案413（雲林縣民）與案404（台中市民）於雲林縣境內足跡時間表。（圖／記者蔡佩旻攝）

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