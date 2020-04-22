超級幸運兒！他超商預購口罩⋯條碼一刷「現領9片」愣3秒：我賺到了

▲口罩實名制3.0今日上路。（圖／記者蕭筠攝）



記者蕭筠／台北報導

「口罩實名制3.0」今（22）日上午8時正式上路，民眾只要持健保卡到4大超商的多媒體機就能輕鬆完成口罩預購，包括繳費也可以一次完成。今為實名制新版登場首日，卻有民眾直接就領到口罩了，一位林先生表示上午在小7預購口罩並在櫃台付款時，店員竟直接掏出1包9片口罩，讓他當場愣了3秒，「覺得哪邊怪怪的。」後來才發現可能是店員搞錯，忍不住直呼：「我賺到了！」

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▲一位林先生在超商預購口罩竟現領9片。（圖／讀者提供）

口罩實名制3.0今日登場，主要增加超商為預購口罩新據點，只要拿著健保卡就可以輕鬆在全台1萬多家超商完成口罩預購，順便也可以直接繳費，讓民眾可以一站式的預購、付款、取貨購買口罩。今日除實名制新版上線之外，也是開放第6波預購口罩首日，不過就有民眾發生小插曲竟然在今天就搶先領到口罩。

一位林先生表示，上午去7-11預購口罩時，不到15秒鐘就快速完成預購並拿著繳費單至櫃檯結帳，不過店員卻當場給了一包9片口罩，「我愣了3秒。」他透露自己是首次利用預購方式預購口罩，過去都是到藥局排隊買口罩，有點不太明白的就收穫了1包口罩，後來才發現可能是店員搞錯，忍不住直呼：「是我賺到了！」他也曝光收據為預購口罩的繳款單，證明自己不是到超商領取口罩，後也將口罩歸還給該超商。