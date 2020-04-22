他實測口罩3.0「20秒就搞定！」　一早成功預購2大3小嗨翻：感謝生在台灣

▲口罩3.0，民眾可到超商插健保卡預購口罩。（圖／記者蕭筠攝）

記者張嘉晏／綜合報導

「口罩3.0」超商插健保卡預購在今（22日）正式上線，民眾只要到超商的事務機插健保卡、填妥資料並至並至櫃台繳費即可完成，且本次「認卡不認人」，民眾也可持家人健保卡代買，但每人都須付7元物流處理費用。網友早上也分享實測經驗，驚喊「只用了20秒！」

「感謝我生在台灣！」一名網友今早在臉書「爆廢公社公開版」分享「口罩3.0」的實測經驗，他表示自己早上在超商插健保卡、填入電話號碼、點選選項後，只用了20秒就成功預購到口罩，「不用綁定、不用登錄、不用建檔。」

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原PO表示，自己已經成功預購2大人和3兒童份量的口罩，大讚生在台灣很幸運，也感謝相關人員的努力，「謝謝台灣，台灣南波萬（number 1）！」

▲口罩實名制3.0第6輪預購開跑。（圖／翻攝健保署臉書粉專）

貼文一出，不少人同樣嗨喊「剛去預購，真的超級棒的，這3.0強大到我都想跪了」、「我早上也去預購了，真的很快速」、「超方便，剛剛已經完成一家四口罩預購」、「記得繳完，小白單一定要收好，非常重要」。

此外，各大超商也推出口罩預購優惠，例如在7-11使用OPEN錢包、icash Pay、icash聯名卡支付就送CITY CAFE中杯美式1杯（送完為止）；在全家憑單據即享中杯冰拿鐵優惠價49元，掃描代收繳款證明聯上的QR code並完成登錄還有機會抽中SKODA汽車一台。

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