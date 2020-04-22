口罩3.0登場！野生唐鳳出沒超商實測　健保卡一插尷尬：手機號碼差點秀出來

▲唐鳳現身OK mar實操口罩3.0。（圖／業者提供）



記者蕭筠／台北報導

「口罩實名制3.0」於今（22）日上午8時正式上路，並開放第6波口罩預購，即日起民眾只要持健保卡到4大超商的多媒體機就能輕鬆完成口罩預購，包括繳費也可以一次完成。政院政務委員唐鳳也現身OK超商進行預購實測，沒想到健保卡一插忍不住尷尬：「手機差點都秀出來了。」

口罩實名制3.0增加超商為預購口罩新據點，即日起至4月24日就可持健保卡至全台1萬多間超商進行預購，政務委員唐鳳更是親臨超商完成口罩預購3.0的流程測試，他特地前往OK mart門市使用多媒體機台實測，先是於進去「口罩領取專區」後，再依序輸入電話號碼以及插入健保卡，當場尷尬笑說：「手機差點都秀出來了！」最後唐鳳也至櫃檯繳費完成付款，並當場選擇買咖啡送額溫卡活動，大方秀出量額溫的舉動讚額溫卡「特別又方便。」

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事實上，這不是唐鳳第一次出沒超商，他早在11日就現身全家超商，其粉絲專頁就曝光照片寫下：「小編目擊數位政務委員唐鳳在全家教他的鄰居奶奶領口罩耶。」照片中可以看見唐鳳站在機台旁觀察民眾操作機台，還開心和奶奶合照，吸引不少網友直呼「唐鳳太強了」、「台灣有你真好，唐鳳，謝謝」。