口罩實名制3.0上線！4大超商優惠懶人包「＋15元有口罩收納夾、抽汽車」

▲全家預購口罩記得掃描繳款證明聯上的QR code，有機會抽中SKODA汽車一台。（圖／業者提供）

記者彭懷玉／綜合報導

口罩實名制3.0今（22日）上線，民眾只要拿著健保卡就可在全台1萬多家超商完成口罩預購，即日起至24日開放預購繳費，30日至5月13日可於4大超商及全聯、美廉社領取口罩，4大超商也推出優惠，《ETtoday新聞雲》整理4大超商預購口罩優惠懶人包，民眾預購之餘還能順手省一波。

請繼續往下閱讀...

▲預購口罩付款使用OPEN錢包、icash Pay、icash聯名卡支付就送CITY CAFE中杯美式1杯。（圖／業者提供）

超商預購口罩優惠：

7-11：預購口罩付款使用OPEN錢包、icash Pay、icash聯名卡支付就送CITY CAFE中杯美式1杯（以OPEN POINT5000點發送，限量15萬筆，送完為止。）



全家：憑口罩預購單據享中杯冰單品拿鐵優惠價只要49元、日本全家起司玉米小點45元、義美古早傳統豆奶（1L）30元、伊藤園綠茶20元，另記得掃描代收繳款證明聯上的QR code並完成登錄還有機會抽中SKODA汽車一台。



OK mart：憑口罩預購單據加購大杯醇品美式（不限冷熱）即可獲得防疫神器額溫卡一式，提醒單筆口罩消費限1次。

萊爾富：領口罩享加15元口罩收納夾（售價25元） 兌換券或指定鮮奶單瓶69元（售價93元）兌換券、Hi Café單杯大熱拿（售價55元）享半價優惠兌換券、加6元買水兌換券等。



▲超商預購口罩憑單據可現場繳費，30日之後再到同一間超商領取。（圖／記者蕭筠攝）

口罩 3.0

開放日期：4月22日早上8:00-4月24日晚上8:00

領取日期：4月30日至5月13日到原超商取貨。