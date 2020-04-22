砸3億買花救農民！農糧署盼經費再多一點：帶動市場擴大內需

▲台北市花卉批發市場業者表示，平日人潮原本都很多，疫情後一整天都沒有什麼人。（圖／記者許展溢攝）



記者許展溢／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情衝擊各產業，台灣花卉內、外銷全萎縮，台北花卉批發市場業者無奈表示，所有攤位中衝擊最大有8成，最少5成。農糧署陸續推出各活動盼活絡花市。農糧署署長胡忠一今（22日）透露，目前規劃花3億多買花帶動市場，更希望預算能再增加。

今年花卉市場受疫情影響，從生產端、批發市場到花店等各通路，銷量全慘不忍睹，就算母親節快到，以往熱賣的康乃馨業績狂掉。農糧署今舉辦「用花傳幸福 花獻有您真好」贈送花禮給全台藥局、衛生所。被問內銷要怎麼救？胡忠一表示，會在全國16個地方以大型花毯方式，以每個地方花藝和當季生產花卉為花材，並推動「花傳幸褔」，全民只要花150元就能上網買到超過300元的花。

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▲▼疫情衝擊台灣花卉市場。（圖／記者許展溢攝）



至於投入多少錢平穩市場？胡忠一指出，目前規劃3億多「帶動市場」，政府帶動後，民間響應，擴大內需。如在各景點藉由花屋展示，吸引民眾購買。對於康乃馨業績，胡忠一說，不只台灣這樣，是全球都面臨此困境，因此希望在各景點打造花藝造景，帶動國民響應。

花卉批發市場攤位說，以中束的康乃馨約5、6朵，原本要120元以上降到80元，若單朵品質更差價格還會愈低。花市業者陳世景表示，以花卉批發市場A館，約有150個攤位，每一間主經營的項目不同，銷給飯店、婚宴會館的影響最多有8成。若是賣給傳統市場、花店的影響5成。以自己為例原本每月營收約10萬，現在只剩1、2萬。

▲業者想出降低庫存量，跟其他攤位互相調貨對策因應疫情。（圖／記者許展溢攝）



陳世景指出，原本連平日人潮都很多，疫情後一整天上門的客人沒幾個，現在因應的對策是降低庫存量，或跟其他攤位互相調貨，由於母親節快到，加上農曆初一十五，若接下來疫情不嚴重，估計市場會逐漸回溫。