怎麼來這裡啦！敦睦艦官兵15人精誠中學前集結　校方緊急消毒　

記者唐詠絮／彰化報導

敦睦艦隊磐石艦傳出群聚感染，軍方18日緊急召回艦上官兵集中檢疫隔離，當天有15人集結在彰化精誠中學校前，校方前往查詢，但阿兵哥們都不明確回答，後來有看到有穿隔離衣的人來載走，校方緊急應變快速，第一時間就全面消毒，市長林世賢就痛批，中央要檢討，事前事後都沒通知校方，也沒告訴地方政府。

▲敦睦艦官兵曾集結，精誠中學緊急消毒。（圖／記者唐詠絮翻攝）

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林世賢今天在臉書指出，請彰化市民鄉親放心，軍方防疫車甚至未知會校方，直衝到校園口，引發當地居民擔憂，海軍敦睦艦隊，4月18星期六下午14時50分許，有15位官兵在精誠中學附近集合，校方發現異樣、15位看似阿兵哥，在學校門口集結，立即前往查詢、但這些阿兵哥都不明確回答，15時許就看到有穿隔離衣的人，開軍醫院車來載走精誠中學應變快速，第一時間就全面消毒。

▲敦睦艦官兵曾集結在精誠中學大門前。（圖／記者唐詠絮翻攝）

林世賢指出，校方反應快速立即全面消毒，沒有讓任何校方人員師生接觸到，下午15時30分全面消毒完畢，請市民鄉親放心，也感謝精誠中學應變能力超好，並痛批中央軍方要檢討，事前事後都沒通知校方，也沒告訴地方政府。



精誠中學在彰化是有名的私校，早期算是「貴族學校」，家長的經濟要很好才唸得起，培育許多英才。

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