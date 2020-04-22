公布9人有症狀…結果全陰性！　高雄市府作法遭批「製造恐慌」

記者許宥孺、吳奕靖／高雄報導

因應新冠肺炎疫情，高雄市政府22日上午召開新冠肺炎防疫記者會。針對近日敦睦軍艦爆發群聚染事件，高雄市衛生局在21日公布9人有疑似症狀，遭外界質疑是假訊息。對此，高雄市衛生局長林立人表認為，因為是群聚感染事件，所以公布接觸者及接觸場所症狀，作法並無不妥。

▲高雄市政府22日上午召開新冠肺炎防疫記者會。（圖／記者吳奕靖攝）



▲高雄市衛生局長林立人。（圖／記者吳奕靖攝）

高雄市衛生局在21日上午公布有9人在5場所曾活動並出現疑似症狀，不過這9人採檢結果皆為陰性，遭外界質疑是假訊息。對此，林立人解釋，這9人都是確診個案所到過的活動場域裡的工作人員，皆有15分鐘以上接觸史，透過健康監測疫調發現有疑似症狀，在料敵從寬、禦敵從嚴的指標下，衛生局告訴這9人要配合採檢送驗，直至採檢結果出來才讓這些營業場所恢復營業，「因為這是群聚事件，我們做這樣的處置，我覺得是適當的」。

此外，中央流行疫情指揮中心提供366名居住地在高雄市的官兵完整名單給高雄市政府之後，衛生局逐一撥打電話給當事人進行疫調，初步有92名官兵拒絕受訪，21日聯繫海軍司令部後，現在還是有58名官兵仍然拒絕疫調。

高雄市衛生局長林立人表示，有些當事人無法確認來電身分，因此拒絕電話疫調，所以才有不配合或是電話簿接通的問題，不過經過21日在指揮中心協助以及國防部記者會後，目前拒絕疫調人數有逐步下降，衛生局會持續進行電話疫調。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

【更多新聞】

快訊／高雄確診官兵最新足跡曝光！草衙道、熱炒店等5處都入列

接觸確診官兵害警力吃緊 韓國瑜發出呼救：請中央調航警支援

陳時中指「電話疫調不宜」 高市府：我們不變！哪個縣市不這樣做？

張安樂到校演講 中山大學公開道歉：有組織犯罪前科不適合進校園