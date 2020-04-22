影／敦睦支隊長哽咽否認隱匿疫情　趙天麟痛批：他不是男子漢

記者林銘翰／台北報導

敦睦艦隊爆發新冠肺炎疫情，國防部長嚴德發21日晚間召開記者會，率一級主官鞠躬道歉，本無意願進行視訊報告的敦睦艦隊支隊長陳道輝稍早接受電話備詢時哽咽表示，5員發燒全部有醫療小組的專業意見，但也坦言「有1員比較嚴重，所以我有回報，剩下4員我很誠實報告，我並沒有回報」。對此，民進黨立委趙天麟質詢時痛批，「剛剛艦隊長講得哭哭啼啼的，他不是男子漢」。

▲國防部長嚴德發、海軍副司令梅家樹赴立法院專案報告。（圖／記者林敬旻攝）



立法院外交及國防委員會原排定22日議程為北部地區指揮系統機密考察，不過鑒於海軍敦睦艦隊傳出群聚感染，外交及國防委員會召委、國民黨立委呂玉玲臨時提出變更議程，要求國防部、衛福部、外交部赴立法院就「磐石軍艦染疫案及後續相關防疫處置」進行專題報告，並備質詢。

海軍敦睦艦隊支隊長陳道輝、磐石艦長藍啟龍、磐石艦上的中尉醫官等3人，原本預計以視訊方式接受備詢，最後因民進黨籍立委反對，加上海軍指出陳道輝等人無意願接受視訊備詢，因此最後取消。

▲民進黨立委趙天麟。（圖／記者林敬旻攝）



不過稍後在進行質詢時，召委呂玉玲表示，陳道輝願意以電話方式接受備詢。陳道輝備詢時表示，自己要表達對全體國人還有社會造成如此重大不安，表達個人最深切的歉意，也要對支隊全體744員官士兵學生，還有他們的家屬鞠躬道歉，「我用生命保證，我絕對沒有隱瞞任何疫情」。

陳道輝也說，身為軍人，「我們寧可死在海上、死在船上，我也不可能讓病毒去危害我們本來就應該保護的國人，和所有我們最親愛的家人」。

趙天麟在質詢時表示，他認為陳道輝根本是在避重就輕，詢問海軍海軍副司令梅家樹是否可以接受，以及海軍到底有無隱匿。梅家樹回應，「我個人絕對沒有隱匿」，但還是要由調查單位來認定。

對此，趙天麟痛批「這不是隱匿，什麼才是隱匿」，海軍連「隱匿」兩個字都不敢講，5個人發燒卻只回報了4個就是隱匿，「剛剛艦隊長講得哭哭啼啼的，他不是男子漢」，因為真正的男子漢就是要面對問題、解決問題。

趙天麟說，陳道輝當時應該做的事情是，趕快將船上的發燒情形通知陸上單位，請求趕快派直升機將捍衛國土的中華民國海軍弟兄姊妹載回來，而不是為了個人的面子與成功，導致現在全台灣雞飛狗跳。

國防部長嚴德發則表示，目前為止的事證是到這邊，陳道輝的確沒有按照規定回報，後續還在繼續追查當中。

此外，趙天麟也問，是否有其他艦艇的官兵接觸過磐石艦上的人員，梅家樹則說，從14日的解除梯口管制後的確有，海軍目前也做了相關調查。

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