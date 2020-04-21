張安樂到校演講　中山大學公開道歉：有組織犯罪前科不適合進校園

▲中華統一促進黨總裁張安樂21日受邀到國立中山大學演講。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者許宥孺、吳奕靖／高雄報導

中華統一促進黨總裁張安樂21日受邀到國立中山大學演講，不過因政治立場鮮明，遭到網友拍下並上傳至PTT，引起網友熱烈討論。對此，中山大學隨即做出澄清，表示事先並不知情，「張先生為社會爭議人士，實不宜進入校園擔任講員」，並強調不會使用「高教深耕計畫」支付任何經費。

張安樂21日受邀到中山大學舉辦座談會，主題為「瞭解時事、關心未來」，座談時間2小時，現場約有70名學生參加。據了解，該座談會為高教深耕計畫課程，由陳世岳教授邀請張安樂與年輕人談統一促進黨。

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▲中華統一促進黨總裁張安樂21日受邀到國立中山大學演講，現場學生約70人。（圖／記者吳奕靖翻攝）

國立中山大學聲明稿：

有關今日張安樂先生到本校演講一事，經瞭解為本校陳世岳老師所開設之「當代台灣政治發展」課程所邀請之演講，旨在讓同學瞭解台灣不同時代的政治發展及不同政治傾向的新政黨之理念，由修課學生邀請台灣基進黨、台澎黨、綠黨、中華統一促進黨等新政黨代表演講，學校基於尊重老師個人教學自主，不會事先審查邀請講員的名單。

故今日該課程邀請統促黨張安樂先生來校演講，校方事先並無法得知，但張先生有恐嚇及組織犯罪前科，為社會爭議人士，實不宜進入校園擔任講員。授課教師未善盡責任，邀請不適當人選進入校園，本校深表遺憾；對此事件引起社會大眾質疑，敬表歉意，未來會籲請所有教師對邀請講員應作更嚴謹的把關，此外，本案絕對不會使用高教深耕計畫支付任何經費。

►「即日起，我退出老化黨。」



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