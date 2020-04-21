　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

假冒餐廳員工轟高市府防疫　業者：不是我員工！韓市府怒了最高罰300萬

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

記者許宥孺、洪正達、吳奕靖／高雄報導

海軍敦睦艦隊爆出群聚感染，引起國人高度關切，高雄市衛生局陸續公告確診個案足跡史，不過卻有網友以第二波公告名單中的某家素食餐廳員工口吻上網發文表示，「餐廳被迫中獎」，痛批清消工作通知太臨時。案件經衛生局介入調查後，發現該名網友並不是餐廳業者，行為恐怕已涉法，最高可處新台幣300萬元罰鍰。

▲高雄市政府21日下午緊急召開新冠肺炎記者會。（圖／記者洪正達攝）

▲高雄市政府21日下午緊急召開新冠肺炎記者會。（圖／記者洪正達攝）

▲網友在臉書社團發文內容。（翻攝自／臉書社團《公民割草聯盟》）

▲網友在臉書社團發文。（翻攝自／臉書社團《公民割草聯盟》）

因應新冠肺炎疫情，高雄市政府21日下午緊急召開新冠肺炎記者會，針對近日爆出軍艦群聚事件做出相關回應。新聞局提到，有網友假冒確診官兵曾到過的餐廳，以員工身分口吻在臉書社團發文，「我們餐廳被迫中獎完全沒收到通知」、「看新聞記者會Live才知道我們餐廳有確診海軍來用餐」，並提出疑問：「中午衛生局才來通知，沒有事前通知，我們如何應變？還好客人很體諒。」

▲網友在臉書社團發文內容。（翻攝自／臉書社團《公民割草聯盟》）

▲素食餐廳負責人在底下留言澄清。（翻攝自／臉書社團《公民割草聯盟》）

新聞局長鄭照新表示，針對L姓網友在臉書社團發文內容，素食餐廳負責人看到之後，就在下面澄清：「這位發言的先生，根本就不是餐廳人員，有假冒的嫌疑」。案件經高雄市衛生局介入了解後，發現該名L姓網友並非素食餐廳員工，且餐廳在接獲通知後，也相當配合進行清潔消毒及停業等措施。

▲高雄市衛生局長林立人。（圖／記者洪正達攝）

▲高雄市衛生局長林立人。（圖／記者洪正達攝）

而針對L姓網友的在網路上的發文，衛生局長林立人也做出回應：「會影響到防疫工作的推行，將依照查證事由移請警察局依社會秩序維護法處理，如果過程是違反傳染病防治法，那會轉為衛生局處理，最高可處新台幣300萬元罰鍰。」

▲素食餐廳在20日下午即閉店清消。（翻攝自／記素香庭粉絲專頁）

▲▼素食餐廳在20日下午即閉店清消。（翻攝自／記素香庭粉絲專頁）

▲素食餐廳在20日下午即閉店進行清消。（圖／翻攝自《素香庭》粉絲專頁）

ET快訊
明起降溫！雨連下3天「降雨2熱區曝」
磐石艦染疫！「懲處名單」國防部2030開記者會公布
Keanna控「謝和弦、莉婭誣告」　新北檢起訴結果出爐
收警示簡訊！她打1922爆罵1小時　怒留電話：我去過哪，明給
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

LIVE／敦睦艦隊染疫延燒　國防部2030記者會說清楚

立院專案報告前夕…傳嚴德發密會柯建銘　呂玉玲質疑串供

快訊／究責敦睦艦隊染疫　國防部2030開記者會公布懲處名單

假冒餐廳員工轟高市府防疫　業者：不是我員工！韓市府怒了最高罰300萬

評／海軍，請停止內鬥！回答2件事　交出蔡英文關心的「安全回報SOP」

國防部網軍出動了？　杜紫宸批嚴德發「眼中還有蔡英文嗎？」

酷碰券排除悠遊付　議員憂遭殲滅⋯喊話北市硬起來

林榮基被潑紅漆…柯文哲「這種行為必需制止」：誓死捍衛說話權利

鼓勵艦隊官兵說實情　萬美玲籲設立吹哨者保護制度

快訊／未落實口罩分配政策？國防部駁斥…還原真實發放狀況

不夠虔誠...和尚為辣妹要把廟變賣 下秒牧師神補槍！全場笑到崩潰XD

加班確認海軍疫情！周志浩累癱...　記者會上「閉眼30秒」網友超心疼

老屁孩越級打怪挑戰「健身教練」攔車打人遭反摔...女友高8度慘叫

Ella《青你2》17小時錄到崩潰..狂飆歌提神　和Jony J互聞頭皮..兩人味道一樣重XD

曾之喬婚後開聊性事　海芬自爆2年內要完成這件事

前Circus團員定居北歐！曝超狂收入 瑞典「無敵福利」480天有薪育嬰假

吳斯懷「不幸言中」敦睦艦隊出包　網翻出3月關切海軍防疫驚：先知

臘腸8+9上身狂敲鐵碗「臉超怒」死亡凝視驚醒爸...網笑：耍流氓？

陳大天爆抄襲IU《Palette》　鬆口道歉：確實有參考他作品

國防部證實磐石艦70人看診5人發燒　立委怒批輕忽「搞得全國雞飛狗跳」

LIVE／敦睦艦隊染疫延燒　國防部2030記者會說清楚

立院專案報告前夕…傳嚴德發密會柯建銘　呂玉玲質疑串供

快訊／究責敦睦艦隊染疫　國防部2030開記者會公布懲處名單

假冒餐廳員工轟高市府防疫　業者：不是我員工！韓市府怒了最高罰300萬

評／海軍，請停止內鬥！回答2件事　交出蔡英文關心的「安全回報SOP」

國防部網軍出動了？　杜紫宸批嚴德發「眼中還有蔡英文嗎？」

酷碰券排除悠遊付　議員憂遭殲滅⋯喊話北市硬起來

林榮基被潑紅漆…柯文哲「這種行為必需制止」：誓死捍衛說話權利

鼓勵艦隊官兵說實情　萬美玲籲設立吹哨者保護制度

快訊／未落實口罩分配政策？國防部駁斥…還原真實發放狀況

Hublot 3只85萬錶微信開賣試水溫　不到一天賣光光　

蔡英文化身「魔法少女三軍統帥」！台灣漫畫家聯手創作排行第一名

未減速禮讓！公車與遊覽車擦撞　桃園萬壽路塞車數公里

不只捐口罩、消毒液　企業捐贈護目鏡！挺警一同抗疫

600萬遊客風險太高　德國慕尼黑啤酒節今年停辦！

唐從聖遭指「爆料元兇」告周刊2年換回清白！　陷低潮：人生被搞得烏煙瘴氣

中職／海軍染疫影響富邦5球員　自主管理14天不出賽

元大S＆P原油正2溢價逾270%　金管會示警：符合2條件仍有下市風險

印尼總統禁齋戒月返鄉　2.2億穆斯林受影響...24日開始生效

新竹男義氣相挺扛殺人罪！「慘遭背叛」安家費落空還賠千萬…當庭抖出真兇

虎爺出來玩！監視器連續4天錄到　桌上玩耍「清晰尾巴」網友被萌翻

政治熱門新聞

快訊／官兵召回台中一中集合　海軍司令部道歉了

快訊／國防部：敦睦艦隊就診148人、226人次、5發燒

快訊／戰前脫逃指揮中心記者會？　國防部回應了

海基會前發言人管安露病逝　享年50歲

帛琉特種行業成染疫源頭？　名嘴公布地點

快訊／國防部2030開記者會　公布敦睦艦懲處名單

陳時中人氣贏過蔡英文　卻輸給第一名的「他」

敦睦艦隊有機密任務！　王定宇證實了

王建煊自曝罹癌　海捐1億元投身公益

一張圖看敦睦艦隊45天集體染疫過程

磐石艦染疫讓「罷韓逆轉」　3關鍵再寫紀錄　

前台灣省議會議長劉炳偉病逝　享壽67歲

國防部證實：磐石艦377成員有70人看診71次、5人曾發燒　

快訊／立院三讀紓困特別預算追加1500億

更多熱門

相關新聞

俄羅斯單日暴增5642例　累積病例突破5萬

俄羅斯單日暴增5642例　累積病例突破5萬

俄羅斯防疫指揮部指出，過去24小時全國新增新冠肺炎（COVID-19）感染確診病例達到5642例，其中超45%的人無症狀，累計感染人數增至52763人。

LIVE／國防部1900開記者會　公布敦睦艦懲處名單

LIVE／國防部1900開記者會　公布敦睦艦懲處名單

加碼1.7億！美廉社第二波振興券來了

加碼1.7億！美廉社第二波振興券來了

遇老鄉才知類包機　她吊車尾報名

遇老鄉才知類包機　她吊車尾報名

李顯龍：新加坡病毒阻斷措施延至6月

李顯龍：新加坡病毒阻斷措施延至6月

關鍵字：

高雄市新冠肺炎台灣防疫敦陽軍艦群聚足跡史

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

莊人祥：磐石艦確診13官兵「跟女友發生關係」

沒勞保也可改領「1~3萬救助金」

螢火蟲、人肉滑水道！招待所恐怖玩法

宥勝「全家居家隔離」！擠住露營車當遊民

台南女出現症狀　才知與確診者足跡重疊

她遭主管性侵！看著男友哭：我很髒，你還要嗎

早餐店嗆UberEats：嘴巴閉閉乖乖旁邊等　總公司開鍘

張愛雅神預言！　梁云菲熱戀金剛隔1個月分手

巨胸鋼琴正妹「狂晃畫面」瘋傳

染疫官兵「女友」狂被cue！陳時中忍不住回應了

即／黃偉哲：若大規模社區感染　就應採取封城措施

即／負油價來了　原油首次跌破0元

金正恩傳命危！心血管手術後狀況差

爺爺營區橫著走？孫曬軍階網驚呆

帥男醫染新冠肺炎　重生後「面目全非」變漆黑

更多

最夯影音

更多
不夠虔誠...和尚為辣妹要把廟變賣 下秒牧師神補槍！全場笑到崩潰XD

不夠虔誠...和尚為辣妹要把廟變賣 下秒牧師神補槍！全場笑到崩潰XD
加班確認海軍疫情！周志浩累癱...　記者會上「閉眼30秒」網友超心疼

加班確認海軍疫情！周志浩累癱...　記者會上「閉眼30秒」網友超心疼

老屁孩越級打怪挑戰「健身教練」攔車打人遭反摔...女友高8度慘叫

老屁孩越級打怪挑戰「健身教練」攔車打人遭反摔...女友高8度慘叫

Ella《青你2》17小時錄到崩潰..狂飆歌提神　和Jony J互聞頭皮..兩人味道一樣重XD

Ella《青你2》17小時錄到崩潰..狂飆歌提神　和Jony J互聞頭皮..兩人味道一樣重XD

曾之喬婚後開聊性事　海芬自爆2年內要完成這件事

曾之喬婚後開聊性事　海芬自爆2年內要完成這件事

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面