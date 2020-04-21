假冒餐廳員工轟高市府防疫　業者：不是我員工！韓市府怒了最高罰300萬

記者許宥孺、洪正達、吳奕靖／高雄報導

海軍敦睦艦隊爆出群聚感染，引起國人高度關切，高雄市衛生局陸續公告確診個案足跡史，不過卻有網友以第二波公告名單中的某家素食餐廳員工口吻上網發文表示，「餐廳被迫中獎」，痛批清消工作通知太臨時。案件經衛生局介入調查後，發現該名網友並不是餐廳業者，行為恐怕已涉法，最高可處新台幣300萬元罰鍰。

▲高雄市政府21日下午緊急召開新冠肺炎記者會。（圖／記者洪正達攝）

▲網友在臉書社團發文。（翻攝自／臉書社團《公民割草聯盟》）

因應新冠肺炎疫情，高雄市政府21日下午緊急召開新冠肺炎記者會，針對近日爆出軍艦群聚事件做出相關回應。新聞局提到，有網友假冒確診官兵曾到過的餐廳，以員工身分口吻在臉書社團發文，「我們餐廳被迫中獎完全沒收到通知」、「看新聞記者會Live才知道我們餐廳有確診海軍來用餐」，並提出疑問：「中午衛生局才來通知，沒有事前通知，我們如何應變？還好客人很體諒。」

▲素食餐廳負責人在底下留言澄清。（翻攝自／臉書社團《公民割草聯盟》）

新聞局長鄭照新表示，針對L姓網友在臉書社團發文內容，素食餐廳負責人看到之後，就在下面澄清：「這位發言的先生，根本就不是餐廳人員，有假冒的嫌疑」。案件經高雄市衛生局介入了解後，發現該名L姓網友並非素食餐廳員工，且餐廳在接獲通知後，也相當配合進行清潔消毒及停業等措施。

▲高雄市衛生局長林立人。（圖／記者洪正達攝）

而針對L姓網友的在網路上的發文，衛生局長林立人也做出回應：「會影響到防疫工作的推行，將依照查證事由移請警察局依社會秩序維護法處理，如果過程是違反傳染病防治法，那會轉為衛生局處理，最高可處新台幣300萬元罰鍰。」

▲▼素食餐廳在20日下午即閉店清消。（翻攝自／記素香庭粉絲專頁）