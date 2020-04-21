防疫優先！高市議會臨時會恐開不成　陳致中：跟韓市長討論議題這麼困難？

記者許宥孺／高雄報導

高雄市議會22日將召開第三屆第三次臨時會，會議內容要決定議事日程表，高雄市長韓國瑜預計也會率領市府團隊進議會進行新冠肺炎疫情專案報告。不過，民進黨團幹事長陳致中21日在臉書發文表示有接獲消息，「明天議會臨時會可能開不成」，痛批：「與韓市長討論議題怎麼會這麼困難」。

▲高雄市議會議事廳進行全面消毒。（圖／記者許宥孺翻攝）

高雄市議會臨時會確定在22日登場，21日上午議事廳進行全面消毒，並且加強人員管制，市長韓國瑜將會率領市府團隊如期出席，並針對新冠肺炎進行疫情專案報告。不過，民進黨高雄市議員陳致中21日卻在臉書表示，「最新消息指出，明天議會臨時會可能開不成」。

▲高雄市議員陳致中。（圖／記者許宥孺翻攝）

「請韓市長到議會居然有這麼困難嗎？」民進黨高雄市議員陳致中認為，防疫和開會並不衝突，並不是說防疫就不能開會，因為有很多議題需要趕快討論，臨時會還是要如期舉行。

陳致中進一步指出，將會建議民進黨團和國民黨團協商，盡速召開定期大會。陳致中表示：「根據國民黨原本的規劃，可能是要拖到五月中下旬，我覺得太久了！緩不濟急！而且國民黨有人數優勢，民進黨團表決會輸。」

陳致中認為，如果國民黨堅持不開3天臨時會，那是不是有折衷版本？就是把臨時會所要討論的紓困、振興、防疫等專案報告併入定期大會，那定期會也不要拖到五月中下旬，在五月第一周就可以開始開，這樣或許朝野政黨能找到折衷點。」

對此，高雄市新聞局長鄭照新表示，市府上午就做好報告會前會，市長並在市政會議上裁示各局處熟讀防疫資料，市府做好報告準備，但議會議程討論屬於議會自主，市府不便干預。