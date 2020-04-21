快訊／高雄9染役官兵去過…21場館急清消　衛生局：全數可恢復營業

▲義大商城封館消毒 。（圖／義大世界提供）

記者許宥孺／高雄報導

海軍敦睦艦隊爆出群聚感染，引起國人高度關切，高雄市衛生局陸續公告確診官兵足跡史，歷經衛生局人員疫調、採檢及清潔消毒過後，高雄市衛生局表示，現在有21處活動場館已經可以恢復營業。

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▲高雄市政府公布第一波確診個案足跡史。（圖／記者吳奕靖翻攝）

高雄市衛生局在19日傍晚公布第一波確診個案足跡史，7處場館包含漢神巨蛋、瑞豐夜市、義大商城、家樂福鼎山店、好市多大順店、四維羽球館以及小港郵局；20日再度匡列中正路教室、緣髮百元快剪、麗馨商旅七賢館、天天汕頭火鍋、玫瑰汽車旅館、赤鬼牛排、韓咪達韓市料理、卡布義式料理、Mr.帕、吳媽媽餃子館家常菜、澤野燒肉屋、新光三越高雄左營店、素香庭以及老四川巴蜀麻辣燙。

▲▼高雄公布第二波確診官兵足跡。（圖／記者洪正達翻攝）

高雄市衛生局表示，第一波及第二波確診個案造訪的21處人潮聚集場域，經衛生單位進行疫調、人員健康監控、採檢及指導業者進行環境清消，已全數執行完畢，其中16處已於21日上午恢復營業；另5處（新光三越高雄左營店、中正路教室、義大商城、瑞豐夜市及好市多大順店）經衛生局綜合研判，亦可恢復營業。

▲素食餐廳在20日下午閉店進行清消。（圖／翻攝自《素香庭》粉絲專頁）

►「即日起，我退出老化黨。」

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