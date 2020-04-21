南開科技大學企管系將減班　學生嘩然「沒母系了！影響就業」

▲南投南開科技大學計畫裁減企管學系部分班級，引起學生表達不滿情緒。（圖／張弘昌翻攝）

記者張弘昌／南投報導

南投縣私立南開科技大學企管系師生，日前接獲校務座談通知單，校長許聰鑫與假日進修班學生座談時，學生詢問企管系部分班級將停招原由，未獲校方滿意答覆，學生群情譁然。一名從工管系轉讀企管學生氣憤表示，接連唸了2個系，都面臨停招命運，畢業後就沒有母系，想要再進修恐沒後路。

南開科大強調，因應少子化衝擊，汰弱停辦招收新生不理想系所或班級，全台各公私立大專院校皆然。南開企管系部分班級明年起停招，一切按照教育部規定程序辦理，目前尚在校內溝通階段中。學校雖停掉部分競爭力較弱的系所班級，但也陸續成立人工智慧聯網、電動車等新科系，停招後也不會影響就讀學生的受教權益。

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據了解，南開科大包括企管系等部份班級，今年招生人數若仍不理想，明年將正式向教育部申請暫停招生。進修部及假日專班學生認為，校方不能為日間部班級招生不理想，就裁撤停掉整個企管學系，停招後未來恐怕也會沒有進修部及推廣教育學程。

南開科大企管系進修學生投訴，校方在座談會時，未拿出教育部公文或教學評鑑等具體資料，未與師生充分溝通意見下，校方就以董事會決策，片面宣布「明年起停招」，令學生及教師都很「錯愕」。

與校方爭論學生表示，進修部學生接近滿招，還是有不少人想報考就讀，校方為了整體辦學績效及競爭力，犧牲停掉部分招生較弱的學系班級，對尚未畢業的學生不公平，希望校方能審慎評估，與師生妥善溝通後再做決定。

・蔡依林、桂綸鎂、賴雅妍從小就開始用

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