　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

南開科技大學企管系將減班　學生嘩然「沒母系了！影響就業」

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲南投南開科技大學計畫裁減企管學系部分班級，引起學生表達不滿情緒。（圖／張弘昌翻攝）

▲南投南開科技大學計畫裁減企管學系部分班級，引起學生表達不滿情緒。（圖／張弘昌翻攝）

記者張弘昌／南投報導

南投縣私立南開科技大學企管系師生，日前接獲校務座談通知單，校長許聰鑫與假日進修班學生座談時，學生詢問企管系部分班級將停招原由，未獲校方滿意答覆，學生群情譁然。一名從工管系轉讀企管學生氣憤表示，接連唸了2個系，都面臨停招命運，畢業後就沒有母系，想要再進修恐沒後路。

南開科大強調，因應少子化衝擊，汰弱停辦招收新生不理想系所或班級，全台各公私立大專院校皆然。南開企管系部分班級明年起停招，一切按照教育部規定程序辦理，目前尚在校內溝通階段中。學校雖停掉部分競爭力較弱的系所班級，但也陸續成立人工智慧聯網、電動車等新科系，停招後也不會影響就讀學生的受教權益。

請繼續往下閱讀...

據了解，南開科大包括企管系等部份班級，今年招生人數若仍不理想，明年將正式向教育部申請暫停招生。進修部及假日專班學生認為，校方不能為日間部班級招生不理想，就裁撤停掉整個企管學系，停招後未來恐怕也會沒有進修部及推廣教育學程。

南開科大企管系進修學生投訴，校方在座談會時，未拿出教育部公文或教學評鑑等具體資料，未與師生充分溝通意見下，校方就以董事會決策，片面宣布「明年起停招」，令學生及教師都很「錯愕」。

與校方爭論學生表示，進修部學生接近滿招，還是有不少人想報考就讀，校方為了整體辦學績效及競爭力，犧牲停掉部分招生較弱的學系班級，對尚未畢業的學生不公平，希望校方能審慎評估，與師生妥善溝通後再做決定。

・蔡依林、桂綸鎂、賴雅妍從小就開始用

【更多新聞】

父母帶3歲女登玉山慘遭「網友圍剿」　玉管處講出「三個字」

南投獼猴媽被宰殺烹煮...小寶鍋邊落淚急拉救母　右手指慘燒傷截肢挽回一命

南投仁愛鄉高山區春茶寒害受損　農委會天然災害救助每公頃5萬元

ET快訊
明起降溫！雨連下3天「降雨2熱區曝」
磐石艦染疫！「懲處名單」國防部2030開記者會公布
Keanna控「謝和弦、莉婭誣告」　新北檢起訴結果出爐
收警示簡訊！她打1922爆罵1小時　怒留電話：我去過哪，明給
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

蔡英文化身「魔法少女三軍統帥」！台灣漫畫家聯手創作排行第一名

淡江時報／淡江資工張世豪五天打造防疫神器　TKU Thermo

南開科技大學企管系將減班　學生嘩然「沒母系了！影響就業」

明起降溫、雨連下3天「2降雨熱區曝」　周六前高山可能再下4月雪

買口罩送汽車！「這間超商」大手筆送SKODA　實名制3.0預購只要20秒

海軍召回點害慘！多家超商＆美食店受害　一中商圈部分停業「全面大消毒」

敦睦艦隊放人下船引風波　陳時中：「實質檢疫」不是時間到了就下課

每月減80團客人！餐飲業者揭店內支出　「苦嘆7字」道盡辛酸

客運上口罩線斷了！他轉乘捷運超慌「手扶著給過嗎」　網激推2招神救援

交通部「每月1萬元」薪資補貼入帳了！　遊覽車運將讚：不無小補

不夠虔誠...和尚為辣妹要把廟變賣 下秒牧師神補槍！全場笑到崩潰XD

加班確認海軍疫情！周志浩累癱...　記者會上「閉眼30秒」網友超心疼

老屁孩越級打怪挑戰「健身教練」攔車打人遭反摔...女友高8度慘叫

Ella《青你2》17小時錄到崩潰..狂飆歌提神　和Jony J互聞頭皮..兩人味道一樣重XD

曾之喬婚後開聊性事　海芬自爆2年內要完成這件事

前Circus團員定居北歐！曝超狂收入 瑞典「無敵福利」480天有薪育嬰假

吳斯懷「不幸言中」敦睦艦隊出包　網翻出3月關切海軍防疫驚：先知

臘腸8+9上身狂敲鐵碗「臉超怒」死亡凝視驚醒爸...網笑：耍流氓？

陳大天爆抄襲IU《Palette》　鬆口道歉：確實有參考他作品

國防部證實磐石艦70人看診5人發燒　立委怒批輕忽「搞得全國雞飛狗跳」

蔡英文化身「魔法少女三軍統帥」！台灣漫畫家聯手創作排行第一名

淡江時報／淡江資工張世豪五天打造防疫神器　TKU Thermo

南開科技大學企管系將減班　學生嘩然「沒母系了！影響就業」

明起降溫、雨連下3天「2降雨熱區曝」　周六前高山可能再下4月雪

買口罩送汽車！「這間超商」大手筆送SKODA　實名制3.0預購只要20秒

海軍召回點害慘！多家超商＆美食店受害　一中商圈部分停業「全面大消毒」

敦睦艦隊放人下船引風波　陳時中：「實質檢疫」不是時間到了就下課

每月減80團客人！餐飲業者揭店內支出　「苦嘆7字」道盡辛酸

客運上口罩線斷了！他轉乘捷運超慌「手扶著給過嗎」　網激推2招神救援

交通部「每月1萬元」薪資補貼入帳了！　遊覽車運將讚：不無小補

Hublot 3只85萬錶微信開賣試水溫　不到一天賣光光　

蔡英文化身「魔法少女三軍統帥」！台灣漫畫家聯手創作排行第一名

未減速禮讓！公車與遊覽車擦撞　桃園萬壽路塞車數公里

不只捐口罩、消毒液　企業捐贈護目鏡！挺警一同抗疫

600萬遊客風險太高　德國慕尼黑啤酒節今年停辦！

唐從聖遭指「爆料元兇」告周刊2年換回清白！　陷低潮：人生被搞得烏煙瘴氣

中職／海軍染疫影響富邦5球員　自主管理14天不出賽

元大S＆P原油正2溢價逾270%　金管會示警：符合2條件仍有下市風險

印尼總統禁齋戒月返鄉　2.2億穆斯林受影響...24日開始生效

新竹男義氣相挺扛殺人罪！「慘遭背叛」安家費落空還賠千萬…當庭抖出真兇

整顆頭爆炸！她誤服毒「嘴巴噴火」　下秒冒煙慘死手術台...醫生全看傻

生活熱門新聞

莊人祥：磐石艦確診13官兵「跟女友發生關係」

沒勞保也可改領「1~3萬救助金」

早餐店嗆UberEats：嘴巴閉閉乖乖旁邊等　總公司開鍘

染疫官兵「女友」狂被cue！陳時中忍不住回應了

即／黃偉哲：若大規模社區感染　就應採取封城措施

爺爺營區橫著走？孫曬軍階網驚呆

指揮中心3階段「防社區傳染」方案曝光

海軍3確診在台中！市府再公布4處所…一中商圈2超商1賣場都入列

韓國瑜驚爆：92官兵「未獲上級指示」拒疫調

磐石艦71人就醫「一夜暴增成148人」　陳時中回應了！

帶3歲女兒爬玉山「絕不回頭」 網轟玩命

即／韓國瑜曝：有9位疑似感染者

雨彈連3灌變天！一張圖看降雨熱區

疫調8地點只報1個！磐石艦確診官兵夜市爽吃衝旅店全隱匿

更多熱門

相關新聞

父母帶3歲兒登玉山po文引熱議

父母帶3歲兒登玉山po文引熱議

一對年輕父母親在PTT論壇po文，分享帶3歲1個月女兒，輕裝爬玉山「走在夢想的路上」心得，並表示對山友的勸阻一律回絕，過程雖辛苦，但意志堅決。引網友砲轟，輕忽登高山危險「根本是在玩命」。家醫科醫師陳崇賢也發文提醒，要提防急性高山症，千萬不可冒險逞強，要有緊急後撤規劃。

華航5/1起減薪減班　林佳龍：交通部支持

華航5/1起減薪減班　林佳龍：交通部支持

南投仁愛高山春茶寒害列天災救助

南投仁愛高山春茶寒害列天災救助

南投縣府千萬元草屯鎮修護岸鋪馬路

南投縣府千萬元草屯鎮修護岸鋪馬路

獼猴媽被宰殺烹煮...小寶鍋邊落淚急拉救母

獼猴媽被宰殺烹煮...小寶鍋邊落淚急拉救母

關鍵字：

南投科技大學招生減班

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

莊人祥：磐石艦確診13官兵「跟女友發生關係」

沒勞保也可改領「1~3萬救助金」

螢火蟲、人肉滑水道！招待所恐怖玩法

宥勝「全家居家隔離」！擠住露營車當遊民

台南女出現症狀　才知與確診者足跡重疊

她遭主管性侵！看著男友哭：我很髒，你還要嗎

早餐店嗆UberEats：嘴巴閉閉乖乖旁邊等　總公司開鍘

張愛雅神預言！　梁云菲熱戀金剛隔1個月分手

巨胸鋼琴正妹「狂晃畫面」瘋傳

染疫官兵「女友」狂被cue！陳時中忍不住回應了

即／黃偉哲：若大規模社區感染　就應採取封城措施

即／負油價來了　原油首次跌破0元

金正恩傳命危！心血管手術後狀況差

爺爺營區橫著走？孫曬軍階網驚呆

帥男醫染新冠肺炎　重生後「面目全非」變漆黑

更多

最夯影音

更多
不夠虔誠...和尚為辣妹要把廟變賣 下秒牧師神補槍！全場笑到崩潰XD

不夠虔誠...和尚為辣妹要把廟變賣 下秒牧師神補槍！全場笑到崩潰XD
加班確認海軍疫情！周志浩累癱...　記者會上「閉眼30秒」網友超心疼

加班確認海軍疫情！周志浩累癱...　記者會上「閉眼30秒」網友超心疼

老屁孩越級打怪挑戰「健身教練」攔車打人遭反摔...女友高8度慘叫

老屁孩越級打怪挑戰「健身教練」攔車打人遭反摔...女友高8度慘叫

Ella《青你2》17小時錄到崩潰..狂飆歌提神　和Jony J互聞頭皮..兩人味道一樣重XD

Ella《青你2》17小時錄到崩潰..狂飆歌提神　和Jony J互聞頭皮..兩人味道一樣重XD

曾之喬婚後開聊性事　海芬自爆2年內要完成這件事

曾之喬婚後開聊性事　海芬自爆2年內要完成這件事

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面