南投仁愛鄉高山區春茶寒害受損　農委會天然災害救助每公頃5萬元

▲南投縣仁愛鄉高山茶區，春茶遭受嚴重霜害，經立委馬文君緊急要求農政單位勘災，獲農委會列為天然災害現金救助。（圖／立委馬文君服務處提供，下同）

記者張弘昌／南投報導

日前強烈大陸冷氣團導致南投縣仁愛鄉高山茶區遭受嚴重霜害，春茶茶芽焦黑褐變，經立委馬文君要求農委會，依據農業天然災害救助辦法啟動現金救助機制後，農委會正式公告仁愛鄉，列為低溫農業天然災害現金救助地區，每公頃可補助5萬元，即日起受理申請。

立法委員馬文君指出，4月13日接獲農友陳情，因受到大陸冷氣團來襲，以及輻射冷卻效應影響，造成仁愛鄉高海拔茶區的春茶，發生受凍霜害災情，茶農血本無歸，她隔天立即行文農委會，要求依據「農業天然災害救助辦法」儘速研議給予仁愛鄉茶農災害現金救助，以降低農業損失。

經縣府農業處、農委會農糧署、台中區農改場、茶改場等單位，到南投仁愛鄉大禹嶺、福壽山、合歡山、奇萊山、清境等茶區，勘查受損情況，發現初春剛冒出的茶芽，因受到寒害枯黃，將寒霜害災情速報農糧署受理。

農委會20日公告，將仁愛鄉列為0413低溫農業天然災害現金救助地區，只要轄區內的農友茶區，損害面積達20%以上者，攜帶身分證及農會存摺、茶園受霜害照片、合法農業用地文件（土地謄本及土地合約書）等資料，即日起到4月30日（含六、日），向仁愛鄉公所提出申請救助，每公頃將核定補助5萬元。

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