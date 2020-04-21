　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

南投仁愛鄉高山區春茶寒害受損　農委會天然災害救助每公頃5萬元

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼南投縣仁愛鄉高山茶區，春茶遭受嚴重霜害，經立委馬文君緊急要求農政單位勘災，獲農委會列為天然災害現金救助。（圖／立委馬文君服務處提供，下同）

▲南投縣仁愛鄉高山茶區，春茶遭受嚴重霜害，經立委馬文君緊急要求農政單位勘災，獲農委會列為天然災害現金救助。（圖／立委馬文君服務處提供，下同）

記者張弘昌／南投報導

日前強烈大陸冷氣團導致南投縣仁愛鄉高山茶區遭受嚴重霜害，春茶茶芽焦黑褐變，經立委馬文君要求農委會，依據農業天然災害救助辦法啟動現金救助機制後，農委會正式公告仁愛鄉，列為低溫農業天然災害現金救助地區，每公頃可補助5萬元，即日起受理申請。

立法委員馬文君指出，4月13日接獲農友陳情，因受到大陸冷氣團來襲，以及輻射冷卻效應影響，造成仁愛鄉高海拔茶區的春茶，發生受凍霜害災情，茶農血本無歸，她隔天立即行文農委會，要求依據「農業天然災害救助辦法」儘速研議給予仁愛鄉茶農災害現金救助，以降低農業損失。

▲▼南投縣仁愛鄉高山茶區，春茶遭受嚴重霜害，經立委馬文君緊急要求農政單位勘災，獲農委會列為天然災害現金救助。（圖／立委馬文君服務處提供，下同）

▲▼南投縣仁愛鄉高山茶區，春茶遭受嚴重霜害，經立委馬文君緊急要求農政單位勘災，獲農委會列為天然災害現金救助。（圖／立委馬文君服務處提供，下同）

經縣府農業處、農委會農糧署、台中區農改場、茶改場等單位，到南投仁愛鄉大禹嶺、福壽山、合歡山、奇萊山、清境等茶區，勘查受損情況，發現初春剛冒出的茶芽，因受到寒害枯黃，將寒霜害災情速報農糧署受理。

農委會20日公告，將仁愛鄉列為0413低溫農業天然災害現金救助地區，只要轄區內的農友茶區，損害面積達20%以上者，攜帶身分證及農會存摺、茶園受霜害照片、合法農業用地文件（土地謄本及土地合約書）等資料，即日起到4月30日（含六、日），向仁愛鄉公所提出申請救助，每公頃將核定補助5萬元。

・銀色新潮包裝暱稱「銀貂霜」

【更多新聞」

南投獼猴媽被宰殺烹煮...小寶鍋邊落淚急拉救母　右手指慘燒傷截肢挽回一命

國家景區防疫停車位調撥管制　遊客竟私移管制錐筒硬停進去

南投縣安心即時上工計畫首批面試開跑　初審逾一半不符資格

ET快訊
UberEats的復仇！早餐店嗆：嘴巴閉閉乖乖旁邊等　總公司
宥勝賣豪宅「露營新家內部曝光」！女兒蕾蕾爬一圈吐槽
即刻撤離所有顧客！家樂福高雄楠梓店下午2點關閉消毒
韓國瑜爆92官兵「未獲上級指示」拒疫調　高市開戰海軍司令部：
5年暴肥40kg！金正恩健康早出狀況　2年內神隱多次…走沒幾
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

斗六公所防貪腐宣導品　防疫有一「套」超搶手

10件車禍9次快！　台南永康增設測速執法降低超速肇事

南投仁愛鄉高山區春茶寒害受損　農委會天然災害救助每公頃5萬元

宜蘭抹茶山「人龍」爆山恐成防疫破口　林管處出手了！

婦騎電動代步車購物途中故障　瑪家警主動排除揪甘心

新北翁搭車南下訪友迷途「呆坐路邊」　東港警及時救援助返家

年輕小夫妻導航受困三地門山區　口社警google急救援

提升台南消防高樓救災效能　消防局辦理雲梯車操作暨故障排除種子教官培訓

防疫優先！花蓮放寬免洗餐具限制　至疫情宣告結束為止

泰國BL劇《假偶天成》牽引　桃園捐泰1萬5千件防護衣

不夠虔誠...和尚為辣妹要把廟變賣 下秒牧師神補槍！全場笑到崩潰XD

加班確認海軍疫情！周志浩累癱...　記者會上「閉眼30秒」網友超心疼

老屁孩越級打怪挑戰「健身教練」攔車打人遭反摔...女友高8度慘叫

前Circus團員定居北歐！曝超狂收入 瑞典「無敵福利」480天有薪育嬰假

吳斯懷「不幸言中」敦睦艦隊出包　網翻出3月關切海軍防疫驚：先知

Ella《青你2》17小時錄到崩潰..狂飆歌提神　和Jony J互聞頭皮..兩人味道一樣重XD

曾之喬婚後開聊性事　海芬自爆2年內要完成這件事

陳大天爆抄襲IU《Palette》　鬆口道歉：確實有參考他作品

臘腸8+9上身狂敲鐵碗「臉超怒」死亡凝視驚醒爸...網笑：耍流氓？

桃猿VS悍將最終戰清板凳衝突！國外記者看熱鬧：美國style笑死

斗六公所防貪腐宣導品　防疫有一「套」超搶手

10件車禍9次快！　台南永康增設測速執法降低超速肇事

南投仁愛鄉高山區春茶寒害受損　農委會天然災害救助每公頃5萬元

宜蘭抹茶山「人龍」爆山恐成防疫破口　林管處出手了！

婦騎電動代步車購物途中故障　瑪家警主動排除揪甘心

新北翁搭車南下訪友迷途「呆坐路邊」　東港警及時救援助返家

年輕小夫妻導航受困三地門山區　口社警google急救援

提升台南消防高樓救災效能　消防局辦理雲梯車操作暨故障排除種子教官培訓

防疫優先！花蓮放寬免洗餐具限制　至疫情宣告結束為止

泰國BL劇《假偶天成》牽引　桃園捐泰1萬5千件防護衣

方Q神後製亂入《要去高雄》MV...小玉、阿奎一看成品笑瘋：只有他做得出來！

iPhone SE巴西組裝　鴻海聖保羅州廠區生產

影／佝僂阿北辛苦走！暖警上前「勾手臂緊跟」步步陪　16秒看哭1.5萬人

教學文／口罩3.0「超商插健保卡」預購流程先看　20秒搞定還能直接現場繳費

剛被拍失業吃肥照！　周湯豪一開工…IG曬「悲劇見血畫面」網幫QQ

快訊／官兵召回台中一中集合　海軍司令部道歉了

母熊受困海端山區陷阱　台東林管處緊急救援！續追小熊蹤跡

《漫威期間限定店》升級鬥牛場！800樣新品太好買，鋼鐵人反應爐快充必收

27歲「F燈高球妹」自曝求愛黑歷史：男人都只想免費打球！

呼叫「全台蕙玲」免費住一晚！台北趣淘漫旅祭超狂優惠

地方熱門新聞

確診官兵爆行車糾紛！沿路「口水噴罵」阿伯

為了5萬元全盲男持刀砍殺同居女友　

泰劇牽引　桃捐泰1萬5千件防護衣

三家知名飲料廠　捐飲料給長庚醫護

宜蘭抹茶山「人龍」爆山　林管處出手了

快訊／敦睦艦隊台南加1例！曾前往百貨公司

確診官兵1人在嘉義　5接觸者採檢

台中3確診官兵　足跡遍及竹苗中雲

全台最髒亂鄉鎮　環團：雲林虎尾

桃園加碼1萬份　500元電子旅遊券

散步嘉義植物園　彷彿走進百年城市綠洲

台南首批關懷弱勢生活補助21日入帳

不補助老人健保　民眾多付5千元

桃園景福宮　兄弟檔委員就任

更多熱門

相關新聞

南投縣府千萬元草屯鎮修護岸鋪馬路

南投縣府千萬元草屯鎮修護岸鋪馬路

南投縣長林明溱20日會同議員唐曉棻、草屯鎮長簡景賢勘查碧山路348巷時，他指著老舊路面和水溝詢問居民，居民回答，「水溝又老舊又小，只要下雨就淹起來，路面也很久未重鋪了，很不好走」。林縣長詳細了解後，指示工務處儘快發包改善。

獼猴媽被宰殺烹煮...小寶鍋邊落淚急拉救母

獼猴媽被宰殺烹煮...小寶鍋邊落淚急拉救母

集集軍史公園登陸運輸艇換新妝

集集軍史公園登陸運輸艇換新妝

埔里、仁愛村里道路破損列入改善

埔里、仁愛村里道路破損列入改善

竹秀與慈濟科大視訊簽約合作

竹秀與慈濟科大視訊簽約合作

關鍵字：

南投高山茶仁愛寒害

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

沒勞保也可改領「1~3萬救助金」

莊人祥：磐石艦確診13官兵「跟女友發生關係」

宥勝「全家居家隔離」！擠住露營車當遊民

台南女出現症狀　才知與確診者足跡重疊

她遭主管性侵！看著男友哭：我很髒，你還要嗎

螢火蟲、人肉滑水道！招待所恐怖玩法

即／負油價來了　原油首次跌破0元

金正恩傳命危！心血管手術後狀況差

租屋遇張淑晶　女房客賠8.7萬元

帥男醫染新冠肺炎　重生後「面目全非」變漆黑

張愛雅神預言！　梁云菲熱戀金剛隔1個月分手

戰鬥機「誤射火箭彈」擊中官邸！副司令一家5口身亡

抄襲IU MV遭圍攻　荳荳直播反擊：敢進來就砲轟到爆

巨胸鋼琴正妹「狂晃畫面」瘋傳

爺爺營區橫著走？孫曬軍階網驚呆

更多

最夯影音

更多
不夠虔誠...和尚為辣妹要把廟變賣 下秒牧師神補槍！全場笑到崩潰XD

不夠虔誠...和尚為辣妹要把廟變賣 下秒牧師神補槍！全場笑到崩潰XD
加班確認海軍疫情！周志浩累癱...　記者會上「閉眼30秒」網友超心疼

加班確認海軍疫情！周志浩累癱...　記者會上「閉眼30秒」網友超心疼

老屁孩越級打怪挑戰「健身教練」攔車打人遭反摔...女友高8度慘叫

老屁孩越級打怪挑戰「健身教練」攔車打人遭反摔...女友高8度慘叫

前Circus團員定居北歐！曝超狂收入 瑞典「無敵福利」480天有薪育嬰假

前Circus團員定居北歐！曝超狂收入 瑞典「無敵福利」480天有薪育嬰假

吳斯懷「不幸言中」敦睦艦隊出包　網翻出3月關切海軍防疫驚：先知

吳斯懷「不幸言中」敦睦艦隊出包　網翻出3月關切海軍防疫驚：先知

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面