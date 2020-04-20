千萬經費修護岸、鋪馬路　南投縣長林明溱盼民眾更安全、好通行

▲南投縣長林明溱到草屯鎮，會勘亟待改善溪流護岸及巷道路面，指示工務處儘速發包改善。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者張弘昌／南投報導

南投縣長林明溱20日會同議員唐曉棻、草屯鎮長簡景賢勘查碧山路348巷時，他指著老舊路面和水溝詢問居民，居民回答，「水溝又老舊又小，只要下雨就淹起來，路面也很久未重鋪了，很不好走」。林縣長詳細了解後，指示工務處儘快發包改善。

縣長林明溱說，草屯鎮碧山路的這處巷道，路面年久失修，柏油鋪面老化、龜裂破損嚴重，不利通行，左右側溝為早期施設，深度僅約15公分，通水斷面嚴重不足，加上稍有阻塞，排水不良，是造成該巷淹水主因，亟待改善。

縣府工務處表示，會儘快發包刨除既有老舊封層，重新鋪設AC路面，並施設左右兩側排水溝，加大通水斷面及2座集水井，解除居民多年來的淹水困擾。另富頂路一段245巷道路也年久失修，路面經多次鋪修，多處路段凹凸不平，影響通行安全，縣府也會儘快發包改善。

草屯鎮北投里投9線史館路居民陳情，北投國宅周邊路旁老舊淤積水溝，居民長年飽受水溝惡臭及遇雨溝水溢流路面之苦。林縣長會同議員簡峻庭沿著投9線約150公尺長老舊水溝路段詳細勘查，兩側水溝確實老舊，通水斷面不足，加上年久失修，淤積破損非常嚴重，確有改善必要，指示工務處籌措經費，研議改善兩側水溝，解決當地民眾困

擾，提高通行及生活品質。

林縣長也分別會同議員莊士傑、唐曉棻，會勘草溪路80之11號旁溪洲埤排水護岸改善工程及石川里新光大排護岸改善工程，因該兩處需改善區段皆為土石護岸構造，每逢豪大雨水流湍急沖刷，造成護岸毀損，土石流失，影響農地及鄰近民宅安全。縣長會勘後指示工務處儘快發包改善，使兩處排水系統整治更臻完善。

稍早，林縣長也會同議員簡峻庭到山腳里，會勘太平路一段的府西市地重劃區。林縣長會勘後表示，該重劃區位於草屯市區生活圈，規劃有綠地空間，如不加以綠化整理，任其雜草叢生，有礙市容及環境衛生，縣府將由市地重劃基金提撥經費，重新規劃綠化，施設路燈，讓民眾有更優質的休憩場域，提昇生活及環境品質。

位於北勢里玉屏路的投8線，是連結國6東草屯交流道的重要連絡道路之一，車流量大，投8線3K路段顛簸難行，影響行車安全，林縣長會勘後也發現，另有約150公尺路段也需改善，指示工務處追加預算併案改善。

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