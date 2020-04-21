宜蘭小二貧女「心肌炎恐截肢」等換心　網友賣西瓜助募款度難關

▲▼宜蘭黎明國小小2女生，心肌炎恐截肢等換心，熱心網友賣西瓜募款助過難關。（圖／擷取自《臉書》，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭黎明國小一名小2女生，日前突疑心肌炎恐截肢及病危需換心，校方發起募款，熱心網友響應，甚至有人賣西瓜說：「有件事你可不可以幫我們忙，我們也想幫助別人，黎明國小的那個學生。這一次的西瓜特別大，我們可不可以賣300元，扣掉要還給老闆娘的成本200元（其中運費部份，已另全數捐給宜蘭縣的家扶中心了），賺到的價差，我們想捐給他，讓他能早一點好起來。」

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宜蘭黎明國小表示，這名女生因急性心肌炎昏迷數日，併發左腳壞死恐截肢，且病危需換心，上周轉台大兒童醫院葉克膜團隊照護中，因醫療費用龐大造成父母極大壓力，校方發起募款。有意捐款者請洽學校學務處（03-9383792分機110）。

▲宜蘭黎明國小小2女生丞謹，日前突疑心肌炎併發截肢及病危需換心，校方發起募款。（圖／記者游芳男攝）

熱心網友說：「大家最近可能都多少有聽聞黎明國小二年級女童因腸病毒引發心肌炎病況危急，大家也都在思考可以怎麼幫助她，現在除了直接捐款外，也有另一種方式可以協助她。西瓜販售地址1.宜蘭縣三星鄉中山路三段193號或2.宜蘭市復興路一段56號 9：00-17：00(前往宜蘭點請先電話確認一下，才不會白跑。電話：931-4055，或手機加line0910-023-739)」

也熱心要助人的張姓網友說：「西瓜弟家的“超級大西瓜”不一樣了！今天如往常，爸爸帶著他，開車從中南部返校送西瓜。他說：校長，有件事你可不可以幫我們忙，我們也想幫助別人，黎明國小的那個學生。這一次的西瓜特別大，我們可不可以賣300元，扣掉要還給老闆娘的成本200元（其中運費部份，已另全數捐給宜蘭縣的家扶中心了），賺到的價差，我們想捐給他，讓他能早一點好起來。我說：我知道了。

再請各位幫忙，4/21起，因西瓜超級大，每顆300元，並取消買4送1。一個消費，幫忙兩個家庭圓希望，值得。請洽西瓜專線0912593786。

PS:賣多少捐多少，本次進貨數量500顆！請大家幫忙。」

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