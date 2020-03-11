高鐵助學計畫成功！「3個月募得1200萬」助偏鄉遲緩兒早療教育

▲高鐵募款幫助偏鄉遲緩兒童。（圖／高鐵提供）

記者李宜秦／台北報導

高鐵公司今年舉辦「高速傳愛 助學計畫」，自今年1月1日至3月2日為止，已成功募得超過1,200萬元善款，此筆善款將用於幫助發展遲緩的偏鄉學童，獲得更完善的早期療育資源。高鐵公司表示，在新冠肺炎疫情肆虐的狀況下，各界善心不減，誠摯感謝各界「疫」無反顧的踴躍捐款。

台灣高鐵公司自今年1月1日至3月2日止，與財團法人唐氏症基金會合作舉辦2020「高速傳愛 助學計畫」。該募款計畫從2010年開始舉辦，邀請旅客透過列車座位前方信封袋、車站捐款箱與線上捐款等方式，幫助需要關懷的孩子。

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高鐵公司表示，今年募得的1,200餘萬元款項，將全數用來協助唐氏症基金會，針對需要早期療育的偏鄉學童，讓他們在0到6歲關鍵期，獲得更多的學習資源，進而減輕或改善遲緩的現象。

▲唐寶寶妙妙也熱情響應2020「高速傳愛 助學計畫」捐款活動。（圖／高鐵提供）

高鐵公司表示，「高速傳愛 助學計畫」舉辦11年來，累計募得善款超過1.38億元，已成功幫助超過2萬5千多位清寒學子順利就學，讓他們獲得教育資源，得以看見更豐富的世界與美好的未來。

除了發起助學捐款，高鐵公司志工團也特別於農曆過年前夕親赴唐氏症基金會的愛不囉嗦新莊庇護工場，和唐氏症及心智障礙青年一起組裝年貨禮盒；透過這項極富意義的活動，也讓志工團了解唐氏症及心智障礙青年如何努力地用樸實的雙手，自力更生地走出美好的人生。