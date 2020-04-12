新冠肺炎衝擊...蔣月惠街頭拉小琴「募款掛蛋好幾天」　她暖心曝堅持原因

▲蔣月惠街頭拉小提琴募款出現0元現象，她分析與新冠肺炎疫情關 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

受新冠肺炎影響，一度是網紅的屏東縣議蔣月惠，3月以來，有多天的街頭募款出現零元情形，而有民眾捐了10元並表示，「抱歉，生意變差了，只能捐這麼多」，她則回答「10元已經很多了」。雖然募不到錢，但蔣月惠認為街頭募款可以直接受理選民服務案件，她會持續這項工作。

蔣月惠這兩個多月來，持續在屏東市及里港、九如、高樹、鹽埔、內埔等地區募款，對新冠肺炎疫情對景氣影響，特別有最切身的感受。

蔣月惠12日表示，「上月底，街頭拉小提琴募款，有時還可以募到數千元，最差還有數百元，至2月份還募款到27萬元多元，扣除支出，負債約10萬元；3月底明顯有了轉變，不少日子出現是0元紀錄，有時400、600元，千元以下更已是常態。由於支出遠大於收入，負債擴大。」

蔣月惠12日在屏東市逢甲路與復興南口，只募到20元，而蔣月惠也表示，「3月份時還有生意人捐了『10元』，並向她感慨表示，最近生意變很差，只能捐這麼多」。對此，蔣月惠則回應，「已經很多了！」。

蔣月惠說，以目前情況，4月份捐款會更少，但街頭拉小提琴募款，讓她可以持續練習琴藝，更可以直接面對民眾，受理陳情案件，她會持續下去。

她表示，依目前情況估算，羅騰園今年全年會不足150萬元，但由於2018年社會各界善心人士捐款有千萬元存款可以支應，運作不致於出現問題。

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