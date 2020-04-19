悶壞了！宜蘭美景抹茶山「人擠人」　林管處評估人流管制避免防疫破口

▲宜蘭網美景點之一的礁溪鄉「抹茶山」假日人擠人。（圖／詹姓讀者提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

疫情稍減加上假日好天氣，網美景點的礁溪「抹茶山」，湧入超多登山的遊客，沒辦法保持適當社交距離的人擠人，尤其是多數遊客沒戴口罩，讓人擔心防疫出破口。羅東林管處呼籲遊客遵守防疫規定，會評估人流管制。

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宜蘭網美景點之一的礁溪鄉聖母山莊，放眼望去翠綠山型的稜線非常美麗，有「抹茶山」之美譽，而據統計，平常日以前約100多人登山，現是4、5百人，假日以前約200多人，目前湧入近2千人。

▲宜蘭網美景點之一的礁溪鄉「抹茶山」。（圖／礁溪老爺酒店提供）

因登山遊客大增，登山健行速度慢，尤其過了通天橋路段要前往抹茶山幾乎都是階梯，只能一個接著一個移動，可說寸步難行，且沒辦法保持適當社交距離的人擠人，尤其是多數遊客沒戴口罩，讓人擔心防疫出破口。

羅東林管處表示，看起來好天氣遊客都想往山上走，希望遊客盡量還是按照防疫規定 保持距離，在山莊時遊客要人比較多，建議戴口罩。至於，山上的廁所，包括林管處 志工都做比較多的清理，垃圾也請遊客帶下山，共同維持環境。

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