欠罰單1萬8房被法拍賤賣　老母到官署下跪無用！執行官強悍說：我是做公益

▲▼陳姓男子欠單1.8萬元基隆房屋被法拍，他老母在行政執行署宜蘭分署下跪求情。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

針對基隆市陳姓男子積欠1萬8千元交通罰鍰，名下一棟市價約250萬元的3樓透天厝，遭強制法拍賤賣，16日陳男與家人等人到行政執行署宜蘭分署求解套，陳母還一度下跪求情，但無法挽回被掃地出門困境。宜蘭分署以程序完全合法，及房舍已拍定，原屋主僅能找拍定人協商購回。

陳姓男子長年住基隆市中山區中山一路上的一處巷弄內，獨力扶養子女及母親，因從事建築工作的關係，常在中南部奔波。2016年起陳男因交通違規，被開罰4張罰單總計1萬8千元，但因時常不在家的關係，他完全不知道自己被開罰，怎料2月時就接到通知，因罰單沒繳，名下市價約250萬元的3樓透天厝，已被以135萬的賤價拍賣，同時也要求他立即搬家。

▲聲援陳家的台大法律系前教授陳志龍（右2）與陳家人，到宜蘭分署進行「與行政執政官的對話」。（圖／記者游芳男翻攝）

聲援陳家的台大法律系前教授陳志龍也認為，執行署人員曾找鎖匠進入陳男家中，可發現屋內有電視機、冰箱、冷氣及家具等動產，價值已超過2萬元，高於執行標的1萬8000餘元，捨棄動產查封而改為不動產查封，顯然已構成違法超額查封。

16日陳男與家人及台大法律系前教授陳志龍等人，到行政執行署宜蘭分署進行「與行政執政官的對話」，陳母還一度在宜蘭分署辦公廳內下跪求情，後立即被家人扶起。

陳男表示，由於媽媽不識字，替他代簽行政執行署的通知函件時並不知道是罰單，才會導致沒有繳款，目前只能先讓家人投靠姐姐，未來只好再想辦法。

陳志龍等人原先要求承辦柯姓執行官出面對質，場面一度僵持不下，最後分署長洪景明出面溝通，才稍微緩和。

柯姓執行官強調，陳男有10幾次交通違規包括多次酒駕紀錄、無照駕駛等，部分則是被警方攔停，陳男一定知道自己違規紀錄；從收案至法拍歷經4年，陳男都未出面，才強制法拍。

查封陳家房舍當天有貼上封條，在場員警、地政人員都有簽名、拍照存證；執行有公益性質，強制執行也是希望杜絕交通危害發生，至於若監察院要調查此案，程序完全合法，她也願意接受調查。

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