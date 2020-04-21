人行再釋流動性抗疫　進行212億規模CBS操作

▲因疫情影響，大陸2020年第一季GDP年減6.8%，出現負成長。圖為大陸為新冠肺炎犧牲者全國哀悼。（圖／路透社）

記者陳政錄／綜合報導

面對新冠肺炎疫情不斷，影響復工後大陸經濟社會發展，中國人民銀行（大陸央行）21日宣布，為提高銀行永續債的市場流動性，支持銀行發行永續債補充資本，將展開2020年第四期央行票據互換（CBS）操作。本期操作量為50億元（人民幣，下同，約合新台幣212.81億元），期限3個月。

人行公開市場業務操作室指出，本次CBS操作，將面向公開市場業務一級交易商進行固定費率數量招標，費率為0.10%，票面利率2.35%，首期結算日為2020年4月21日，到期日為2020年7月21日（遇節假日順延）。

▲人行透過多重手段，提供市場流動性和施行相對寬鬆的貨幣政策。（圖／CFP）

據了解，CBS是人行在2019年1月24日起，創設的一種貨幣工具，依照人行官員說法，央行票據互換（CBS）工具可以增加持有銀行永續債的金融機構的優質抵押品，提高銀行永續債的市場流動性，增強市場認購銀行永續債的意願，從而支持銀行發行永續債補充資本，「為加大金融對實體經濟的支持力度創造有利條件。」

事實上，近期為抗擊新冠肺炎疫情對經濟的影響，人行持續推動相對寬鬆的貨幣政策，一方面支持中小企業復工復產，也從宏觀層面支持實體經濟。

譬如3月30日，人在重啟逆回購操作時，下調操作利率20個基點，並於4月15日開展新一期中期借貸便利（MLF）操作時，將中標利率同樣下調20個基點；除此之外，還包括決定在4月15日和5月15日，分兩次實施對中小銀行的定向降準，下調存款準備金率1個百分點（4碼），釋放長期資金約4000億元人民幣；4月20日，人行又公告調降1年期貸款市場報價利率（LPR）20個基點，報3.85%；5年期以上LPR為4.65%，也較3月下降10個基點。

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