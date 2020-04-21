3官兵驗抗體...全無症狀感染！專家憂「10天感染期」恐擴大傳播範圍

▲敦睦艦隊有5位人員曾在船上就醫，檢測後發現其中3位體內已有抗體。（圖／ETtoday資料照）

記者林妤柔／採訪報導

敦睦艦隊24名官兵確診新冠肺炎（COVID-19），中央流行疫情指揮中心昨（20）日表示，有3名官兵產生抗體，代表「曾經被感染過」。感染科專家表示，年輕人抵抗力強，感染時是無症狀感染者，但感染力卻跟有症狀感染者一樣強，且從感染到自癒的「10天內」，都有機會傳染給其它人，可說是隱藏風險。

中國附醫兒童感染科主任黃高彬推測，3位產生抗體的兵官應為IgM急性期抗體，在感染後的5-7天就會產生，也代表那3位官兵在5-7天前被感染過。問題在於，這期間他們雖然沒有症狀，但卻跟有症狀感染者一樣具有傳染力，從發病前2-3天就具有感染力，到發病前一天病毒量最高，可在身上維持一周。他擔憂，3位官兵有「將近10天」的感染力，在封閉的船艙內傳染別人的機率可能非常高。

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「年輕人抵抗力好，船內其他人也可能是無症狀感染者。」黃高彬表示，其他遭受感染的無症狀官兵，也可能傳給其他人，進而擴大感染範圍。台灣因為提早防堵新冠肺炎，所以無症狀患者在個位數，但根據歐美資料來看，普篩無症狀感染者的機率是40%-50%，可說相當高。

中央流行疫情指揮中心召集人張上淳指出，昨日一早針對船上曾經就醫的5位人員做抗體檢測，經過採集血液檢驗結果顯示，5位的其中3位體內已有抗體，這些人雖然在前天PCR核酸檢測為「陰性」，但有抗體「代表先前曾經感染」，這項結果對於疫調很有幫助，且抗體檢測在3個實驗室都得到一致的結果。