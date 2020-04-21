召回官兵地點竟挑中一中　盧秀燕批：防疫觀念都比老師差

▲盧秀燕對於國防部選在台中一中外面集合官兵，表達抗議。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

國防部在18日上周六中午緊急召回設籍台中市的30多名官兵，竟然選擇在人潮眾多的台中一中圍牆外的人行道集合上車，引起社會相當大恐慌，市長盧秀燕21日表示，國軍穿著防護衣，全副武裝，反而師生卻暴露在確診疑慮官兵之中，甚至軍車一度還開進校園，她要表達抗議和譴責，國軍防疫觀念都比老師差，如何保家衛國？

盧秀燕上午召開市政會議前，針對國防部選擇在台中一中外面集合有確診疑慮官兵一事表達不滿，她說，軍方事先完全沒有跟市政府協調、告知，軍車、救護車就直闖台中一中校園，準備接收發燒中的疫男去醫院收治，集合地點竟是在台中市人潮聚集最多的地方，包括一中商圈，一中師生們，選擇在那邊集合是相當不智的做法，也增加感染風險，由此可見，軍方完全沒有防疫的概念，讓商圈民眾暴露在高風險的環境，她希望下次軍方做任何事情，一定要跟地方政府妥善協調。

此外，盧秀燕也要表揚台中一中的學務主任和警衛，因為有很好的校園防疫觀念，所以及時阻擋軍方救護車和相關人員進入校園，為校園做好防疫把關工作，她說，老師都有這麼好的防禦觀念，軍方負責保家衛國，卻反而沒有防疫觀念，都無法保護官兵了，如何保家衛國，這是讓人捏把冷汗的事情。

盧秀燕說，台中有30多名子弟被海軍召回檢疫，她希望海軍總部能好好好照顧國軍弟兄，讓家屬和社會大眾安心。

盧強調，疫調到哪裡，就公布到哪裡，目前了解台中3名軍士官的狀況還算良好，市政府1名同仁正在居家隔離，一採是陰性，這1、2天要等二採，一有結果也會跟大家報告。

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