「錢櫃聽說有確診」亂PO文被起訴　夜店老闆嘴硬：沒造謠...最重判3年

▲何男散布SOGO錢櫃有新冠肺炎確診的不實訊息，還辯稱只是要提醒朋友注意。（圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

曾經營業店的何姓男子，3月間在有1156臉友的臉書不公開帳號上po文「SOGO……錢櫃，聽說有人確診」，錢櫃被客人問到不堪其擾提出檢舉，何男到案卻否認造謠，聲稱聽到2個朋友說了之後，他才在不公開的帳號中提醒其他朋友注意，台北地檢署認為他犯後不佳，21日依《新冠肺炎特別條例》最重3年徒刑的散布不實訊息罪起訴何男。

新冠肺炎疫情延燒之際，何男3月6日聽到江姓友人告知SOGO錢櫃疑有確診案例後，隔天晚上在家用手機上臉書po出「SOGO……錢櫃，聽說有人確診…好兄弟們，盡量避免安全第一」，多名臉友陸續向錢櫃詢問實際情形，錢櫃被問到甚至開始懷疑真的有員工確診但未回報，直到有人拿出何男的臉書發文，才發現遭謠言中傷。

▲何男在家裡用手機上臉書散布假訊息。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

據了解，何男在遭檢警調查時，不但找地方人士關切了解案情，還堅稱自己沒有造謠，辯稱發文前，有向另外2個朋友查證，其中1人告訴他「好像有聽說」，他是經過查證才想在不公開的臉書帳號中提醒其他人注意安全。

但是何男的臉書好友1156人，一傳十、十傳百後快速發酵，的確造成業者困擾，北檢檢察官郭建鈺認為，何男根據毫不實際的「查證」，就上網散布不實訊息，因此依法起訴。

這也是北檢首件依《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》起訴案例，北檢呼籲疫情或防制措施等相關資訊均由中央流行疫情指揮中心統一對外公布，民眾接獲來源不明或未經證實之疫情或或防治措施資訊時，應先查證內容是否屬實，切勿隨意散播、轉傳。



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